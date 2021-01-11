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Алексей Голиков: «Признаюсь честно, каждый выход в эфир для меня связан с внутренней борьбой и самокритикой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналистика давно превратилась в средство манипуляции населением. В первую очередь это касается так называемых независимых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На самом же деле они финансируются из-за рубежа и выполняют заказы иностранных спецслужб и правительств. О какой тогда независимости идет речь? В то же время они нарушают белорусское законодательство, прямо координируя протесты, разжигая в обществе ненависть и злобу.
Алексей Голиков, блогер:
Алексей Голиков:
Журналист в первую очередь – это человек со своим набором морально-деловых качеств. Его работа заключается в объективном освещении событий. Можете применить слово «разъяснение». Язык журналиста определяется стилем, жанром и целью. Новости транслируются сухим, неэмоциональным языком без экспрессии. Зритель должен получить максимум информации без примеси личной составляющей журналиста-транслятора. Именно поэтому ведущие новостных программ обязаны выдерживать спокойный стиль в одежде, косметике и языке изложения. Зритель должен запомнить информацию, а не цвет помады у ведущей или размер ее груди. В его памяти должно отложиться событие, а не смачная фраза ведущего.
Алексей Голиков:
Один пример. Не средство массовой информации TUT.BY регулярно и систематично транслирует эпизоды единичных выходов белорусов с бело-красно-белой символикой. Два человека, три, пять, в лесу, за гаражами – неважно. Главное, показать мировому сообществу и самим белорусам, что у нас в стране неспокойно, люди протестуют, а власть диктатуры использует репрессии в отношении мирных граждан, имеющих право на мирный протест. На самом деле власть очистила нашу страну от негосударственной символики, пресекла нарушения закона, и жизнь в стране возвращается на круги своя.
Алексей Голиков:
В-третьих, все, что писали на этом ресурсе об избиениях, пытках и нечеловеческом отношении силовиков, оказалось мифом.
Вышел материал о том, как нарушители закона встречали Новый год на Окрестина. Начнем с оптимистичного названия «Попасть «на сутки» в последние дни года – большая удача».
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
«Возможности сделать макияж у нас не было, поэтому чтобы привести лицо в порядок, я организовала мастер-класс по лимфодренажному массажу, – продолжает собеседница. – Без причесок тоже не остались. Заплели друг другу колоски, корзиночки, косы».
Подобным восторгом о жизни в ИВС пропитан весь материал Екатерины Пантелеевой. Возникает закономерный вопрос: а куда же подевались те садисты, которые насиловали дубинками, уродовали и изувечивали мирных белорусов? А их не было. Корреспондентка просто написала правду, как есть, а не как нужно. Кстати, информация о бодрости духа и хорошем настроении Бабарико и компании регулярно проскакивает на TUT.BY. Диссонанс, не правда ли?
Алексей Голиков:
Смотрите, малую часть антигосударственной пропаганды TUT.BY я изложил достаточно корректным языком. Языком, который еще один ресурс назвал «языком враждебности» и, в принципе, все понятно, но не заходит – нет вкуса эмоций.
Эмоции, которые рисуют TUT.BY, Onliner и «Наша Ніва», объяснимы и понятны: они натравливают общество против власти. Разжигают огонь ненависти к Президенту и чиновникам. Их цель – свергнуть действующую власть, занять их места и установить новый порядок в своих интересах.
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в эксклюзивном интервью Григория Азаренка. Сразу после выпуска новостей на моем YouTube-канале «Алексей Голиков».
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Алексей Голиков: «Признаюсь честно, каждый выход в эфир для меня связан с внутренней борьбой и самокритикой»
Новости Беларуси. Журналистика давно превратилась в средство манипуляции населением. В первую очередь это касается так называемых независимых СМИ, сообщили в...
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