Почему болит голова после долгого сна? Врач отвечает на популярный вопрос

Источник материала: Tut.by

Причиной головной боли может быть более 300 заболеваний, рассказывает врач-невролог Людмила Страшкевич. Но бывает, что дело даже не в них — а в затянувшемся отдыхе, и именно в продолжительном сне. Врач объясняет, что на это влияет.

Людмила Страшкевич Врач-невролог высшей категории медцентра «Элар» высшей категории медцентра «Элар»

— Головные боли после долгих выходных могут быть связаны с неправильной гигиеной сна и отдыха.

Обильный прием пищи перед сном, употребление спиртных или кофеинсодержащих напитков, неправильное положение тела во время сна, неверный подбор подушки и матраса — все это может спровоцировать головную боль. Например, алкоголь действует как токсическое вещество, нарушая цикл, фазы сна. Кофе и чай в принципе стимулируют работу нервной системы, поэтому перед сном их не рекомендуют. Сон на животе может стать причиной миофасциальных болей: мышцы за время лежания перенапрягаются, и когда человек встает, то чувствует тянущую тупую боль (часто в шейно-затылочной области).

Еще один фактор — венозная недостаточность. Вены в сравнении с артериями менее эластичные, и неправильное положение тела (длительное горизонтальное в том числе) может затруднять венозный отток, вызывать сдавление вен в области шеи. Венозная недостаточность может проявляться тупой головной болью, отечностью или покраснением лица после сна. Такая боль усиливается при движении, наклоне головы вниз.



Фото: bruce mars, unsplash.com

Головная боль может возникнуть из-за недостатка кислорода в помещении — если остались на выходные дома, не забывайте чаще проветривать.

Отразиться на состоянии человека может и гиподинамия — снижение двигательной активности.

В случаях, когда головная боль не связана с заболеваниями, самочувствие должно быстро восстановиться после зарядки, утренних гигиенических процедур. Движение помогает улучшить кровообращение, плюс, компенсаторные возможности головного мозга очень высоки.

Когда головная боль после отдыха — это опасно?

— В то же время головная боль, которая появляется утром после отдыха, может оказаться связанной и с серьезными заболеваниями: быть сигналом повышения внутричерепного давления, указывать на воспалительные процессы, опухоль головного мозга. Также утренняя головная боль, которая сопровождается рвотой, тошнотой, — это серьезный симптом при черепно-мозговой травме.

В период затяжного отдыха могут обостряться некоторые диагностированные заболевания. Например, у пациентов с мигренью может возникать «мигрень выходного дня»: человек на выходных захотел отдохнуть и выспаться, но во время сна снижается выработка нейромедиатора серотонина, а у пациентов, которые страдают мигренью, его выработка сама по себе снижена, поэтому длительный сон может провоцировать приступ мигрени по утрам.