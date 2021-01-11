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В Гродно 13 бывших сотрудников «Азота» оспаривают свое увольнение в суде

11.01.2021 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тринадцать уволенных сотрудников ОАО «Гродно Азот» решили оспорить свое увольнение в суде. Их иск 11 января начал рассматривать суд Октябрьского района Гродно.


Около 30 сотрудников гродненского химического предприятия были уволены после того, как 26 октября присоединились к стачке. Белорусский независимый профсоюз (БНП) «Гродно Азот» подал в суд иск, чтобы восстановить некоторых уволенных на работе. В их числе — Дмитрий Барабан, Артур Богуш, Юрий Борис, Вадим Венский, Алексей Дорогой, Владимир Журавко, Дмитрий Клыков, Евгения Кузикевич, Андрей Погерило, Михаил Рачинский, Алексей Сидор, Евгений Хмелевский, Сергей Шелест.

Как отметил в суде представитель независимого профсоюза, людей увольняли без предварительного согласия БНП, к тому же некоторые были уволены в то время, когда находились на больничном.

Со своей стороны представители администрации «Гродно Азота» заявили, что согласно коллективному договору необходимость получать согласие независимого профсоюза на увольнение его членов была отменена в марте 2020 года.

Один из уволенных — Юрий Борис — сообщил, что уже нашел новую работу и не планирует восстанавливаться на «Азоте». «Мне угрожали. Людей били. Мне было страшно. Я как взрослый человек не могу себя так унижать. Я хожу на предприятие, зарабатываю для него деньги», — пояснил он свою позицию.

Евгения Кузикевич рассказала, что присоединилась к стачке 28 октября, так как не чувствовала себя на предприятии в безопасности. 26 октября ее возле работы задержали сотрудники ОМОНа, когда она пришла на обследование с больной ногой. «Это ужас, тяжело описать. После такого нужно к психологу обращаться… Кого представляют эти люди в форме и бронежилетах, которые говорят мне работать?» — задала вопрос уволенная.

Андрей Погерило и Сергей Шелест в конце сентября отбывали по 10 суток за то, что повесили на телевышку бело-красно-белый флаг. Через месяц после освобождения их административный арест приравняли к прогулу и уволили.

Дело рассматривает судья Сергей Слащёв. Следующее заседание назначено на 18 января.

 
Теги: Гродно
 
 
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Их иск 11 января начал рассматривать суд Октябрьского района Гродно.
 
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