Вторые выходные подряд российская комедия оставляет позади конкурентов по прокату

Позади — большие выходные, на которых минчане активно отдыхали, в том числе ходили в кино. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие ленты они выбирали для просмотра. Интересно, отличается ли топ картин от того, что был на прошлой неделе, когда выходных было на день меньше? Ответ — ниже.
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 4−10 января
«АртКинотеатр»
1. Последний богатырь: Корень зла
2. Семейка Крудс: Новоселье
3. Конь Юлий и большие скачки
4. Чудо женщина: 1984
5. Огонь
«КиноМинска»
1. Последний богатырь: Корень зла
2. Конь Юлий и большие скачки
3. Семейка Крудс: Новоселье
4. Огонь
5. Чудо женщина: 1984
«Falcon Club Бутик Кино»
1. Последний богатырь: Корень зла
2. Обратная связь
3. Чудо-Женщина: 1984
4. Серебряные коньки
5. Семейка Крудс: Новоселье
Silver Screen cinemas
1. Последний богатырь: Корень зла
2. Чудо-женщина: 1984
3. Огонь
4. Конь Юлий и большие скачки
5. Семейка Крудс: Новоселье
Чуть меньшим, но все же интересом, пользовалось фэнтези «Чудо-женщина: 1984»: оно есть в топах всех сетей. Сразу за ним значится российская драма «Огонь» (в популярном у трех из четырех кинотеатров). По одному упоминанию получила комедия «Обратная связь» от «Квартета И» и рождественский фильм о любви «Серебряные коньки».
Как вы уже поняли, фильмом прошедшей недели стала лента, премьера которой состоялась двумя неделями ранее. Это сиквел кассового российского блокбастера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», который вышел на экраны в 2017 году. Судя по активности и популярности ленты, минчане как будто бы ждали продолжения: вторая часть картины бодро оставляет конкурентов по прокату позади уже вторую неделю подряд. В сиквеле зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.
Антураж «Богатыря» подозрительно напоминает прошлогодний хит проката «Холоп» — помните еще такой? Так вот если этот фильм вам понравился, смело берите квитки и на премьеру, в которую так скоро влюбились белорусские зрители. И хотя картина, повторимся, не новогодняя, сказки и чуда в ней полно, можно смотреть с детьми. К слову, фильм уже успел отметиться рекордом: меньше чем за неделю проката его сборы превысили один миллиард российских рублей (почти 35 миллионов белорусских рублей).
Когда: уже в прокате Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 6 рублей
В эпоху рэп-музыки, от которой, кажется, уже все устали, минские кинотеатры предлагают отправиться в двухчасовое путешествие с одним из главных инопланетян рок-культуры — Дэвидом Боуи. Это не документальный фильм, а околобиографический мюзикл, что-то наподобие недавних «Рокетмена» и «Богемской рапсодии», так что ждать исторической дотошности от авторов байопика точно не стоит (говорят, даже главный герой не сильно-то и похож на Боуи).
Но окинуть взглядом творческий путь рок-звезды, которая до сих пор играет в плей-листах миллионов, должно быть любопытно. Хотя настоящих фанатов, чего тут таить, фильм может разочаровать. После сеанса расскажете, что это было: признание в любви артисту или эксплуатация известного образа для набивания голливудских карманов.
Когда: еще в прокате Где: «Falcon Club Бутик Кино» Сколько: 26 рублей за двойные кресла love seats