Вторые выходные подряд российская комедия оставляет позади конкурентов по прокату

Источник материала: Tut.by

Позади — большие выходные, на которых минчане активно отдыхали, в том числе ходили в кино. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие ленты они выбирали для просмотра. Интересно, отличается ли топ картин от того, что был на прошлой неделе, когда выходных было на день меньше? Ответ — ниже.



Фото: unsplash.com, пользователь @geoffreymoffett

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 4−10 января

«АртКинотеатр»

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Семейка Крудс: Новоселье

3. Конь Юлий и большие скачки

4. Чудо женщина: 1984

5. Огонь

«КиноМинска»

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Конь Юлий и большие скачки

3. Семейка Крудс: Новоселье

4. Огонь

5. Чудо женщина: 1984

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Обратная связь

3. Чудо-Женщина: 1984

4. Серебряные коньки

5. Семейка Крудс: Новоселье

Silver Screen cinemas

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Чудо-женщина: 1984

3. Огонь

4. Конь Юлий и большие скачки

5. Семейка Крудс: Новоселье

Как видим, на прошлой неделе лидировала российская комедия «Последний богатырь: Корень зла» . При этом безоговорочно и во всех сетях. Напомним, она же была лидером и позапрошлой недели. А вот «серебряного» призера определить непросто, примерно одинаково минчан интересовали как семейный мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» , так и другая лента в этом жанре: «Конь Юлий и большие скачки» .

Чуть меньшим, но все же интересом, пользовалось фэнтези «Чудо-женщина: 1984» : оно есть в топах всех сетей. Сразу за ним значится российская драма «Огонь» (в популярном у трех из четырех кинотеатров). По одному упоминанию получила комедия «Обратная связь» от «Квартета И» и рождественский фильм о любви «Серебряные коньки» .

Как вы уже поняли, фильмом прошедшей недели стала лента, премьера которой состоялась двумя неделями ранее. Это сиквел кассового российского блокбастера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», который вышел на экраны в 2017 году. Судя по активности и популярности ленты, минчане как будто бы ждали продолжения: вторая часть картины бодро оставляет конкурентов по прокату позади уже вторую неделю подряд. В сиквеле зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

Антураж «Богатыря» подозрительно напоминает прошлогодний хит проката «Холоп» — помните еще такой? Так вот если этот фильм вам понравился, смело берите квитки и на премьеру, в которую так скоро влюбились белорусские зрители. И хотя картина, повторимся, не новогодняя, сказки и чуда в ней полно, можно смотреть с детьми. К слову, фильм уже успел отметиться рекордом : меньше чем за неделю проката его сборы превысили один миллиард российских рублей (почти 35 миллионов белорусских рублей).

Когда: уже в прокате

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

В эпоху рэп-музыки, от которой, кажется, уже все устали, минские кинотеатры предлагают отправиться в двухчасовое путешествие с одним из главных инопланетян рок-культуры — Дэвидом Боуи. Это не документальный фильм, а околобиографический мюзикл, что-то наподобие недавних «Рокетмена» и «Богемской рапсодии», так что ждать исторической дотошности от авторов байопика точно не стоит (говорят, даже главный герой не сильно-то и похож на Боуи).

Но окинуть взглядом творческий путь рок-звезды, которая до сих пор играет в плей-листах миллионов, должно быть любопытно. Хотя настоящих фанатов, чего тут таить, фильм может разочаровать. После сеанса расскажете, что это было: признание в любви артисту или эксплуатация известного образа для набивания голливудских карманов.

Когда: еще в прокате

Где: «Falcon Club Бутик Кино»

Сколько: 26 рублей за двойные кресла love seats Купить билет