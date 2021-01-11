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Вторые выходные подряд российская комедия оставляет позади конкурентов по прокату

11.01.2021 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Позади — большие выходные, на которых минчане активно отдыхали, в том числе ходили в кино. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие ленты они выбирали для просмотра. Интересно, отличается ли топ картин от того, что был на прошлой неделе, когда выходных было на день меньше? Ответ — ниже.


Фото: unsplash.com, пользователь @geoffreymoffett

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 4−10 января

«АртКинотеатр»

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Семейка Крудс: Новоселье
3. Конь Юлий и большие скачки
4. Чудо женщина: 1984
5. Огонь

«КиноМинска»

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Конь Юлий и большие скачки
3. Семейка Крудс: Новоселье
4. Огонь
5. Чудо женщина: 1984

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Обратная связь
3. Чудо-Женщина: 1984
4. Серебряные коньки
5. Семейка Крудс: Новоселье

Silver Screen cinemas

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Чудо-женщина: 1984
3. Огонь
4. Конь Юлий и большие скачки
5. Семейка Крудс: Новоселье

Как видим, на прошлой неделе лидировала российская комедия «Последний богатырь: Корень зла». При этом безоговорочно и во всех сетях. Напомним, она же была лидером и позапрошлой недели. А вот «серебряного» призера определить непросто, примерно одинаково минчан интересовали как семейный мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье», так и другая лента в этом жанре: «Конь Юлий и большие скачки».

Чуть меньшим, но все же интересом, пользовалось фэнтези «Чудо-женщина: 1984»: оно есть в топах всех сетей. Сразу за ним значится российская драма «Огонь» (в популярном у трех из четырех кинотеатров). По одному упоминанию получила комедия «Обратная связь» от «Квартета И» и рождественский фильм о любви «Серебряные коньки».

Фильм недели — снова «Последний богатырь: Корень зла»

Как вы уже поняли, фильмом прошедшей недели стала лента, премьера которой состоялась двумя неделями ранее. Это сиквел кассового российского блокбастера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», который вышел на экраны в 2017 году. Судя по активности и популярности ленты, минчане как будто бы ждали продолжения: вторая часть картины бодро оставляет конкурентов по прокату позади уже вторую неделю подряд. В сиквеле зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

Антураж «Богатыря» подозрительно напоминает прошлогодний хит проката «Холоп» — помните еще такой? Так вот если этот фильм вам понравился, смело берите квитки и на премьеру, в которую так скоро влюбились белорусские зрители. И хотя картина, повторимся, не новогодняя, сказки и чуда в ней полно, можно смотреть с детьми. К слову, фильм уже успел отметиться рекордом: меньше чем за неделю проката его сборы превысили один миллиард российских рублей (почти 35 миллионов белорусских рублей).

Когда: уже в прокате
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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Выбор редакции — «Дэвид Боуи. Человек со звезды»

В эпоху рэп-музыки, от которой, кажется, уже все устали, минские кинотеатры предлагают отправиться в двухчасовое путешествие с одним из главных инопланетян рок-культуры — Дэвидом Боуи. Это не документальный фильм, а околобиографический мюзикл, что-то наподобие недавних «Рокетмена» и «Богемской рапсодии», так что ждать исторической дотошности от авторов байопика точно не стоит (говорят, даже главный герой не сильно-то и похож на Боуи).

Но окинуть взглядом творческий путь рок-звезды, которая до сих пор играет в плей-листах миллионов, должно быть любопытно. Хотя настоящих фанатов, чего тут таить, фильм может разочаровать. После сеанса расскажете, что это было: признание в любви артисту или эксплуатация известного образа для набивания голливудских карманов.

Когда: еще в прокате
Где: «Falcon Club Бутик Кино»
Сколько: 26 рублей за двойные кресла love seats

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Теги: Минск
 
 
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Позади - большие выходные, на которых минчане активно отдыхали, в том числе ходили в кино. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие ленты они выбирали для просмотра. Интересно...
 
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