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Хитмейкеры Jony, Elman и Andro выступят в Минске с большим концертом

11.01.2021 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярное трио Jony, Elman и Andro выступит в столичном Prime Hall 6 марта. Билеты на концерт одних из главных хитмейкеров 2020 года уже в продаже.


Артисты музыкального лейбла Raava Music — Jony, Elman и Andro завоевали многомиллионную аудиторию, которую приучили к тому, что выпускают хит за хитом и занимают лидирующие строчки в стриминговых сервисах. Практически каждое выступление артистов проходит с аншлагом, а теперь участники популярного лейбла приедут с концертом в белорусскую столицу.

Jony — один из главных хитмейкеров 2019−2020 годов. Это автор и исполнитель хитов «Аллея», «Ты беспощадна» и «Комета», которые уже не первый год звучат популярных русскоязычных радиостанциях. Так, клип на песню «Аллея» собрал уже свыше 90 миллионов просмотров.

Elman — основатель и фронтмен лейбла Raava Music, артист, популярность которого набирает обороты. В последние годы его синглы «Антигерой», «Лети», «Нирвана», Loki сделали его одним из самых востребованных музыкантов среди молодежной аудитории.

Andro — музыкант, в 2020 году взорвавший топ-чарты треком «X.O», который он записал совместно с The Limba. Всего за месяц он собрал десяток миллионов прослушиваний на YouTube и стал одним из самых востребованных среди блогеров в TikTok — на него было снято более миллиона видео. Andro мастерски сочетает популярную музыку с классическим RnB-звучанием, удивляет уникальным тембром и диапазоном.

Jony, Elman и Andro впитывают самые актуальные вибрации современного музыкального мира и трансформируют их в гипнотические треки, покоряющие танцполы и хит-парады. Послушать любимых артистов вживую можно будет на весеннем концерте в Минске.

Когда: 6 марта, 20.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 65 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Популярное трио Jony, Elman и Andro выступит в столичном Prime Hall 6 марта. Билеты на концерт одних из главных хитмейкеров 2020 года уже в продаже.
 
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