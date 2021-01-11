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«Американская академия вывела белорусов на чистую воду». Что говорят о выбывшем с «Оскара» фильме
Источник материала: Tut.by
В выходные стало известно, что драма «Уроки фарси», которую
«Уроки фарси» — это что за фильм?
«Уроки фарси» — фильм американского режиссера украинского происхождения Вадима Перельмана. Это копродукционный проект России, Германии и Беларуси. Продакшеном занималась российская компания Hype Film, сопродюсерами стали немецкие компании LM Media и One Two Films в сотрудничестве с «Беларусьфильмом». Часть съемок прошла в Беларуси — в Бобруйске и на натурной площадке национальной киностудии.
Драма Перельмана рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса. В основе фильма — рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». Главные роли достались аргентинцу Науэлю Пересу Бискаярту и немцу Ларсу Айдингеру, белорусы сыграли эпизодические роли в массовке.
Мировая премьера «Уроков фарси» прошла на Берлинском кинофестивале. Фильм представляли продюсеры и создатели картины. Представители студии «Беларусьфильм», которые в это же время находились на фестивале, в презентации не участвовали.
Почему его сначала отправили на «Оскар», а потом дисквалифицировали?
8 января американское издание Variety
AFISHA.TUT.BY попросила председателя белорусского оскаровского комитета Игоря Поршнева прокомментировать ситуацию. Он передает, что, по словам академиков, в картине «недостаточно белорусского участия».
— Мы на это повлиять не можем. Не прошли — значит не прошли. Очень обидно, но что сделаешь. По крайней мере пишут, что картина достойная и могла на что-то претендовать. Нам не стыдно, что мы ее подавали.
Председатель говорит, что для комитета такое решение академиков сюрпризом не стало. Еще за неделю до Нового года обе стороны вели переписку о «белорусском участии». Представители комитета уточнили: автор сценария Илья Цофин имеет белорусские корни, как и художник картины Алим Матвейчук. О дисквалификации в белорусском комитете узнали только 8 января. Все решилось в «последний день», уточняет собеседник, а решение Академии он называет «бюрократическим».
— А еще вы же понимаете, что Беларусь сейчас находится в политическом [кризисе], может, и это повлияло. По крайней мере так считают продюсеры фильма. Они очень много работы проделали, финансово вложились в продвижение картины, все шло очень хорошо. Но — не случилось. В любом случае мы напомнили о том, что есть такая страна — Беларусь. Создали информационный повод, теперь о нас пишет мировая пресса. Я считаю, что это было правильно сделано. Если бы мы подавали другой фильм, то тихонько проскочили бы: не прошли и не прошли — и никто бы не узнал.
По словам Поршнева, белорусский комитет подавать другой фильм от страны не планирует. Напомним, всего в этом году претендентов на «Оскар» от Беларуси было двое. Комитет рассматривал фильм
— Мы выбирали между двумя фильмами. Первоначально было принято решение не посылать на «Оскар» ничего. Но потом по просьбе продюсеров «Уроков фарси», которые проделали огромную подготовительную работу, мы в последний момент подали этот фильм. А сейчас все сроки вышли, мы бы не могли ничего подать.
Вместе с «Уроками фарси» из конкурса претендентов на «Лучший иностранный фильм» исключили еще две картины: «Смешной мальчик» из Канады и «Слушай» из Португалии. Еще в декабре они выбыли из оскаровской гонки, поскольку более половины диалогов в обеих лентах были на английском языке, а для претендентов на награду за «Лучший иностранный фильм» этот критерий неприемлем. Несмотря на то, что дедлайн подачи заявок на участие в конкурсе
Приняли ли бы академики другой белорусский фильм к участию в конкурсе, несмотря на просроченный дедлайны, мы не узнаем: в любом случае национальный комитет делать еще одну попытку не планирует.
За официальным комментарием мы обратились и к студии «Беларусьфильм», на натурной площадке которой в том числе проходили съемки фильма. Ответ получили такой:
— Мы воздержимся от комментариев. Считаем фильм «Уроки фарси» достойной работой в любом случае, пусть он и дисквалифицирован по определенным обстоятельствам.
Илья Стюарт, один из продюсеров «Уроков фарси», так ранее прокомментировал дисквалификацию фильма (его слова
— Белорусский комитет и наши партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии «Оскар». Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным.
Илья признался, что сейчас команда очень расстроена, но относится к решению Академии с уважением. Продюсер с нетерпением ждет, когда фильм продолжит свой путь навстречу международной аудитории — несмотря на языковой барьер, который, что иронично, лежит в основе картины.
А что думают о ситуации белорусские кинематографисты?
К слову, не только американские киноакадемии посчитали фильм «Уроки фарси» небелорусским. Еще в начале декабря, когда оскаровская комиссия от Беларуси только озвучила свое решение, в сообществе белорусских кинематографистов и людей, связанных с индустрией, началась волна возмущения. Например, белорусский документалист Алексей Полуян
— Ёсць у беларускай мове цудоўнае спалучэнне слоў, якое выразнае тлумачыць сэнс: абы што! Фільм «Два» Влада Сянькова быў бы выдатнай альтэрнатывай ад Беларусі і імпульсам для назалежнага беларускага кінематографа, які толькі пачаў расці. Але ж нічога не здзіўляее… Фільм, які ні цэнта не атрымаў інвестыцый ад Беларусі, быў вылучаны ад Беларусі на «Оскар»… Вось і атрымалася абы што!
Кинокритик Дарья Амелькович
— Выдвинули бы «Купалу» или «ІІ» — этот шаг продемонстрировал бы желание продвижения именно своего кино. Пусть несовершенного, небезупречного, но демонстрирующего попытку выхода из советского дискурса. Через освоение национальной темы — как «Купала», через обнажение болевых точек общества — как «II» («Два»). Но все случилось как и следовало ожидать. Даже если не все участники выбора хотели этого, система привела уравнение к нужному знаменателю. «Уроки фарси» как претендент на «Оскар» от Беларуси — это лишь игра в индустрию, банальный расчет. Интересно, что вывела этот малодушный подход на «чистую воду» проницательная скрупулезность Американской академии.
Влада Сенькова, режиссер «Два»,
— По-хорошему, выдвинуть должны были «Купалу». Я не смотрела это кино, но это было бы правильно. Кино о белорусской истории, белорусском писателе. Но было сделано все, чтобы это кино не вышло в Беларуси в прокат, и в результате — не могло участвовать в селекции. Дальше выбирали между двумя фильмами. Нашим, белорусским фильмом «Два» (история о белорусских старшеклассниках с белорусскими актерами, сделанная белорусской художественной и технической командой без помощи государства) и небелорусским фильмом Вадима Перельмана «Уроки фарси». Вадим Перельман — украинец, который живет в Лос-Анджелесе. А белорусского производства там — незначительное участие «Беларусьфильма» и техническая составляющая частных белкомпаний.
Фильм «Купала», который упоминают Дарья и Влада, — одна из самых долгожданных премьер 2020 года. Ее производством занималась студия «Беларусьфильм», режиссером выступил Владимир Янковский. В ноябре картину показали на международном фестивале кино стран СНГ «Московская премьера», а вот белорусский зритель ее так и не увидел: по неизвестным причинам лента так и не вышла в прокат, а потому не может квалифицироваться на «Оскар».
То есть Беларусь в этом году вообще не будет представлена на «Оскаре»?
Несмотря на дисквалификацию «Уроков», один белорусский фильм все-таки продолжит участие в оскаровской гонке — в категории «Лучший короткометражный фильм». Это лента
Отобраться на «Оскар» короткометражные фильмы могут через победу на мировых кинофестивалях,
93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля. До 9 февраля члены академии должны будут составить шорт-листы по всем категориям: туда попадут только 10 фильмов. 15 марта в каждой секции будут названы пять картин-номинантов, среди которых 25 апреля выберут победителя.
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В выходные стало известно, что драма «Уроки фарси», которую выдвинули на соискание премии «Оскар» от Беларуси, выбыла из гонки. Фильм Вадима Перельмана...
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