«Американская академия вывела белорусов на чистую воду». Что говорят о выбывшем с «Оскара» фильме

Источник материала: Tut.by

В выходные стало известно, что драма «Уроки фарси», которую выдвинули на соискание премии «Оскар» от Беларуси, выбыла из гонки. Фильм Вадима Перельмана дисквалифицировали за несоответствие правилам американской киноакадемии — его посчитали «недостаточно белорусским». AFISHA.TUT.BY попросила представителей оскаровского комитета прокомментировать дисквалификацию фильма. А еще узнали, что о ситуации думают белорусские кинематографисты.



Кадр из фильма «Уроки фарси»

«Уроки фарси» — это что за фильм?

«Уроки фарси» — фильм американского режиссера украинского происхождения Вадима Перельмана. Это копродукционный проект России, Германии и Беларуси. Продакшеном занималась российская компания Hype Film, сопродюсерами стали немецкие компании LM Media и One Two Films в сотрудничестве с «Беларусьфильмом». Часть съемок прошла в Беларуси — в Бобруйске и на натурной площадке национальной киностудии.

Драма Перельмана рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса. В основе фильма — рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». Главные роли достались аргентинцу Науэлю Пересу Бискаярту и немцу Ларсу Айдингеру, белорусы сыграли эпизодические роли в массовке.

Мировая премьера «Уроков фарси» прошла на Берлинском кинофестивале. Фильм представляли продюсеры и создатели картины. Представители студии «Беларусьфильм», которые в это же время находились на фестивале, в презентации не участвовали.

Почему его сначала отправили на «Оскар», а потом дисквалифицировали?

8 января американское издание Variety сообщило , что фильм «Уроки фарси», выдвинутый белорусским оскаровским комитетом от страны, дисквалифицирован за несоответствие правилам американской киноакадемии. Создатели «Уроков фарси» не смогли подтвердить, что большая часть творческой группы ленты — из Беларуси, а это одно из правил выдвижения картины на соискание премии.

AFISHA.TUT.BY попросила председателя белорусского оскаровского комитета Игоря Поршнева прокомментировать ситуацию. Он передает, что, по словам академиков, в картине «недостаточно белорусского участия».

— Мы на это повлиять не можем. Не прошли — значит не прошли. Очень обидно, но что сделаешь. По крайней мере пишут, что картина достойная и могла на что-то претендовать. Нам не стыдно, что мы ее подавали.

Председатель говорит, что для комитета такое решение академиков сюрпризом не стало. Еще за неделю до Нового года обе стороны вели переписку о «белорусском участии». Представители комитета уточнили: автор сценария Илья Цофин имеет белорусские корни, как и художник картины Алим Матвейчук. О дисквалификации в белорусском комитете узнали только 8 января. Все решилось в «последний день», уточняет собеседник, а решение Академии он называет «бюрократическим».

— А еще вы же понимаете, что Беларусь сейчас находится в политическом [кризисе], может, и это повлияло. По крайней мере так считают продюсеры фильма. Они очень много работы проделали, финансово вложились в продвижение картины, все шло очень хорошо. Но — не случилось. В любом случае мы напомнили о том, что есть такая страна — Беларусь. Создали информационный повод, теперь о нас пишет мировая пресса. Я считаю, что это было правильно сделано. Если бы мы подавали другой фильм, то тихонько проскочили бы: не прошли и не прошли — и никто бы не узнал.



Кадр из фильма «Уроки фарси»

По словам Поршнева, белорусский комитет подавать другой фильм от страны не планирует. Напомним, всего в этом году претендентов на «Оскар» от Беларуси было двое. Комитет рассматривал фильм «Два» Влады Сеньковой и, собственно, «Уроки фарси». Выбор пал на последний. Игорь комментирует:

— Мы выбирали между двумя фильмами. Первоначально было принято решение не посылать на «Оскар» ничего. Но потом по просьбе продюсеров «Уроков фарси», которые проделали огромную подготовительную работу, мы в последний момент подали этот фильм. А сейчас все сроки вышли, мы бы не могли ничего подать.

Вместе с «Уроками фарси» из конкурса претендентов на «Лучший иностранный фильм» исключили еще две картины: «Смешной мальчик» из Канады и «Слушай» из Португалии. Еще в декабре они выбыли из оскаровской гонки, поскольку более половины диалогов в обеих лентах были на английском языке, а для претендентов на награду за «Лучший иностранный фильм» этот критерий неприемлем. Несмотря на то, что дедлайн подачи заявок на участие в конкурсе был 1 декабря 2020 года, обе страны оперативно выдвинули новые ленты: канадскую картину «14 дней, 12 ночей» и португальский фильм «Виталина Варела». Они поборются за соискание «Оскара».

Приняли ли бы академики другой белорусский фильм к участию в конкурсе, несмотря на просроченный дедлайны, мы не узнаем: в любом случае национальный комитет делать еще одну попытку не планирует.



Кадр из фильма «Уроки фарси»

За официальным комментарием мы обратились и к студии «Беларусьфильм», на натурной площадке которой в том числе проходили съемки фильма. Ответ получили такой:

— Мы воздержимся от комментариев. Считаем фильм «Уроки фарси» достойной работой в любом случае, пусть он и дисквалифицирован по определенным обстоятельствам.

Илья Стюарт, один из продюсеров «Уроков фарси», так ранее прокомментировал дисквалификацию фильма (его слова передает Variety):

— Белорусский комитет и наши партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии «Оскар». Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным.

Илья признался, что сейчас команда очень расстроена, но относится к решению Академии с уважением. Продюсер с нетерпением ждет, когда фильм продолжит свой путь навстречу международной аудитории — несмотря на языковой барьер, который, что иронично, лежит в основе картины.



Кадр из фильма «Уроки фарси»

А что думают о ситуации белорусские кинематографисты?

К слову, не только американские киноакадемии посчитали фильм «Уроки фарси» небелорусским. Еще в начале декабря, когда оскаровская комиссия от Беларуси только озвучила свое решение, в сообществе белорусских кинематографистов и людей, связанных с индустрией, началась волна возмущения. Например, белорусский документалист Алексей Полуян высказался так:

— Ёсць у беларускай мове цудоўнае спалучэнне слоў, якое выразнае тлумачыць сэнс: абы што! Фільм «Два» Влада Сянькова быў бы выдатнай альтэрнатывай ад Беларусі і імпульсам для назалежнага беларускага кінематографа, які толькі пачаў расці. Але ж нічога не здзіўляее… Фільм, які ні цэнта не атрымаў інвестыцый ад Беларусі, быў вылучаны ад Беларусі на «Оскар»… Вось і атрымалася абы што!

Кинокритик Дарья Амелькович назвала выдвижение «Уроков фарси» от Беларуси «малодушным шагом»:

— Выдвинули бы «Купалу» или «ІІ» — этот шаг продемонстрировал бы желание продвижения именно своего кино. Пусть несовершенного, небезупречного, но демонстрирующего попытку выхода из советского дискурса. Через освоение национальной темы — как «Купала», через обнажение болевых точек общества — как «II» («Два»). Но все случилось как и следовало ожидать. Даже если не все участники выбора хотели этого, система привела уравнение к нужному знаменателю. «Уроки фарси» как претендент на «Оскар» от Беларуси — это лишь игра в индустрию, банальный расчет. Интересно, что вывела этот малодушный подход на «чистую воду» проницательная скрупулезность Американской академии.

Влада Сенькова, режиссер «Два», написала у себя в Facebook, что «сейчас очень важно, чтобы в оскаровской гонке страну представляло кино белорусское, а именно снятое белорусской художественной командой (в идеале белорусским режиссером), про Беларусь».

— По-хорошему, выдвинуть должны были «Купалу». Я не смотрела это кино, но это было бы правильно. Кино о белорусской истории, белорусском писателе. Но было сделано все, чтобы это кино не вышло в Беларуси в прокат, и в результате — не могло участвовать в селекции. Дальше выбирали между двумя фильмами. Нашим, белорусским фильмом «Два» (история о белорусских старшеклассниках с белорусскими актерами, сделанная белорусской художественной и технической командой без помощи государства) и небелорусским фильмом Вадима Перельмана «Уроки фарси». Вадим Перельман — украинец, который живет в Лос-Анджелесе. А белорусского производства там — незначительное участие «Беларусьфильма» и техническая составляющая частных белкомпаний.

Фильм «Купала», который упоминают Дарья и Влада, — одна из самых долгожданных премьер 2020 года. Ее производством занималась студия «Беларусьфильм», режиссером выступил Владимир Янковский. В ноябре картину показали на международном фестивале кино стран СНГ «Московская премьера», а вот белорусский зритель ее так и не увидел: по неизвестным причинам лента так и не вышла в прокат, а потому не может квалифицироваться на «Оскар».



Кадр из фильма «Возера радасцi»

То есть Беларусь в этом году вообще не будет представлена на «Оскаре»?

Несмотря на дисквалификацию «Уроков», один белорусский фильм все-таки продолжит участие в оскаровской гонке — в категории «Лучший короткометражный фильм». Это лента «Озеро радости» режиссера Алексея Полуяна — она официально квалифицировалась на «Оскар-2021» благодаря победе на престижном фестивале LA Film Festival в Лос-Анджелесе.

Отобраться на «Оскар» короткометражные фильмы могут через победу на мировых кинофестивалях, аккредитованных американскими киноакадемиками (их более сотни). Полнометражные же фильмы выдвигают на соискание премии национальные оскаровские комитеты от каждой страны. Механизм отбора

короткометражных фильмов Алексей называет более «прозрачным».

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля. До 9 февраля члены академии должны будут составить шорт-листы по всем категориям: туда попадут только 10 фильмов. 15 марта в каждой секции будут названы пять картин-номинантов, среди которых 25 апреля выберут победителя.