ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подвергшиеся репрессиям сотрудники «Гродно Азота» оспаривают свое увольнение в суде

11.01.2021 18:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Тринадцать уволенных сотрудников ОАО «Гродно Азот» решили оспорить свое увольнение в суде. Их иск 11 января начал рассматривать суд Октябрьского района Гродно.

 

Подвергшиеся репрессиям сотрудники «Гродно Азота» оспаривают свое увольнение в суде
Фото: Белсат.

 

Около 30 сотрудников предприятия были уволены после того, как 26 октября присоединились к стачке. Белорусский независимый профсоюз (БНП) «Гродно Азот» подал в суд иск, чтобы восстановить некоторых уволенных на работе. В их числе — Дмитрий Барабан, Артур Богуш, Юрий Борис, Вадим Венский, Алексей Дорогой, Владимир Журавко, Дмитрий Клыков, Евгения Кузикевич, Андрей Погерило, Михаил Рачинский, Алексей Сидор, Евгений Хмелевский, Сергей Шелест.

Как отметил в суде представитель независимого профсоюза, людей увольняли без предварительного согласия БНП, к тому же некоторые были уволены в то время, когда находились на больничном.

Со своей стороны представители администрации «Гродно Азота» заявили, что согласно коллективному договору необходимость получать согласие независимого профсоюза на увольнение его членов была отменена в марте 2020 года.

Один из уволенных — Юрий Борис — сообщил, что уже нашел новую работу и не планирует восстанавливаться на «Азоте». «Мне угрожали. Людей били. Мне было страшно. Я как взрослый человек не могу себя так унижать. Я хожу на предприятие, зарабатываю для него деньги», — пояснил он свою позицию.

Евгения Кузикевич рассказала, что присоединилась к стачке 28 октября, так как не чувствовала себя на предприятии в безопасности. 26 октября ее возле работы задержали сотрудники ОМОНа, когда она пришла на обследование с больной ногой. «Это ужас, тяжело описать. После такого нужно к психологу обращаться... Кого представляют эти люди в форме и бронежилетах, которые говорят мне работать?» — задала вопрос уволенная.

Андрей Погерило и Сергей Шелест в конце сентября отбывали по 10 суток за то, что повесили на телевышку бело-красно-белый флаг. Через месяц после освобождения их административный арест приравняли к прогулу и уволили.

Дело рассматривает судья Сергей Слащёв. Следующее заседание назначено на 18 января.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тринадцать уволенных сотрудников ОАО «Гродно Азот» решили оспорить свое увольнение в суде. Их иск 11 января начал рассматривать суд Октябрьского района Гродно.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Григорий Азарёнок: «Сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by