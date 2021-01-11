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В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

11.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. После беспорядков в здании Конгресса США было возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

О подготовке к штурму Капитолия в ФБР знали заранее. Там владели информацией об ультраправых экстремистах, которые планировали нападение. Кроме того, руководство полиции Нью-Йорка предупредило об этом правоохранителей и местные власти. Однако никаких действий, похоже, не было предпринято.  

В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Сейчас речь идет об усилении мер безопасности во время инаугурации избранного президента США. Минобороны осведомлены о возможных угрозах, исходящих от террористов.  

Напомним, во время протестов 6 января погибли пять человек, в том числе один полицейский.  

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Новости США. После беспорядков в здании Конгресса США было возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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