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Правозащитники назвали имена 9 новых политзаключенных

11.01.2021 18:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правозащитники назвали имена 9 новых политзаключенных
Фото: АР
Правозащитники расценили преследование Святослава Герасимука, Яна Фалькина, Алексея Мельникова, Ольги Павловой, Александра Геджадзе, Александра Раентова, Виктории Миронцевой, Анастасии Миронцевой, Николая Шеметова, которых обвинили по ч. 2 ст. 293 УК («массовые беспорядки») и по ч. 1 ст. 342 УК («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), как политически мотивированное. Их признали политическими заключенными.

Правозащитники требуют от белорусских властей освободить из под стражи этих людей и прекратить их уголовное преследование, а также немедленно освободить всех политических заключенных. Сейчас их в Беларуси 170.
 
 
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Правозащитники требуют от белорусских властей освободить их из под стражи.
 
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