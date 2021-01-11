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Правозащитники назвали имена 9 новых политзаключенных
Источник материала: UDF
Фото: АР
Правозащитники требуют от белорусских властей освободить из под стражи этих людей и прекратить их уголовное преследование, а также немедленно освободить всех политических заключенных. Сейчас их в Беларуси 170.
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Правозащитники требуют от белорусских властей освободить их из под стражи.
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