Цифра дня. После выборов из минского ОМОНа ушли 24% сотрудников. Сколько это?

Источник материала: Салiдарнасць

Инициатива By_Pol опубликовала сведения по количеству сотрудников ОМОН на сегодняшний день.

Так, по сведениям объединяющей белорусских силовиков инициативы By_Pol, после выборов из минского ОМОНа ушли 24% сотрудников

Сейчас штатная численность ОМОН ГУВД Мингорисполкома составляет 637 единиц. На ноябрь 2020 года отряд был укомплектован на 91,5%, или 583 сотрудниками. С августа по ноябрь подразделение покинуло 156 человек, из которых 106 — уволилось, 50 — перевелись в другие службы. На их место в отряд приняли 153 сотрудника, некомплект на начало декабря — 54 единицы.



