ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Родители усадили сына-подростка за руль, чтобы съездить в кафе. Сами вести авто они уже не могли (видео)

11.01.2021 18:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области рассказали о том, что рождественским вечером инспекторы во время несения службы на автодороге Р23 (Минск—Микашевичи) остановили автомобиль Ford Galaxy, который двигался в направлении Минска. За рулем оказался 16-летний парень, житель Слуцкого района. Вместе с ним в автомобиле находились и его родители: оба с характерными признаками алкогольного опьянения.

— В ходе разбирательства отец пояснил, что с семьей они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, которое расположено в тридцати километрах от дома. Из членов семьи трезвым оказался только сын-подросток, который по просьбе отца сел за руль, — сообщили в ГАИ.

В отношении отца и сына составлены административные материалы.

— Кроме штрафа, эту семью ждет еще и заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Такое безответственное отношение взрослых ставит под угрозу не только их собственную жизнь, но и жизнь их детей, а также безопасность окружающих людей, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

В Столинском районе был другой случай. В деревне Малые Викторовичи со двора угнали Audi 100. По горячим следам милиция задержала угонщика. Им оказался 16-летний местный житель, учащийся одного из учебных заведений района.

—  Автомобиль был не заперт, и молодой человек этим воспользовался. В бардачке он взял ключ и уехал кататься. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,9 промилле в выдыхаемых парах воздуха, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Родители усадили сына-подростка за руль, чтобы съездить в кафе. Сами вести авто они уже не могли (видео)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минской области рассказали о том, что рождественским вечером инспекторы во время несения службы на автодороге Р23 (Минск—Микашевичи) остановили автомобиль...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by