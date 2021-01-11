Родители усадили сына-подростка за руль, чтобы съездить в кафе. Сами вести авто они уже не могли (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области рассказали о том, что рождественским вечером инспекторы во время несения службы на автодороге Р23 (Минск—Микашевичи) остановили автомобиль Ford Galaxy, который двигался в направлении Минска. За рулем оказался 16-летний парень, житель Слуцкого района. Вместе с ним в автомобиле находились и его родители: оба с характерными признаками алкогольного опьянения.

— В ходе разбирательства отец пояснил, что с семьей они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, которое расположено в тридцати километрах от дома. Из членов семьи трезвым оказался только сын-подросток, который по просьбе отца сел за руль, — сообщили в ГАИ.

В отношении отца и сына составлены административные материалы.

— Кроме штрафа, эту семью ждет еще и заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Такое безответственное отношение взрослых ставит под угрозу не только их собственную жизнь, но и жизнь их детей, а также безопасность окружающих людей, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

В Столинском районе был другой случай. В деревне Малые Викторовичи со двора угнали Audi 100. По горячим следам милиция задержала угонщика. Им оказался 16-летний местный житель, учащийся одного из учебных заведений района.

— Автомобиль был не заперт, и молодой человек этим воспользовался. В бардачке он взял ключ и уехал кататься. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,9 промилле в выдыхаемых парах воздуха, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



