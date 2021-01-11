Плюс $9 тысяч, минус $9 тысяч. Биткоин ищет правильный курс

Источник материала: Onliner

Криптовалюта продолжает будоражить умы инвесторов и тех, кто не успел приобрести себе немного биткоинов годы назад. Или кто успел купить заветных монет на нынешнем пике роста курса в надежде наконец заработать миллионы. В течение 24 часов колебание курса составило примерно $9 тыс. — точнее, это разница между суточным максимумом и минимумом.

С каждой минутой показатели могут меняться, поэтому за процессом взлетов и падений можно наблюдать бесконечно долго. Среди причин, по которым произошло резкое снижение курса, озвучивают сброс некоторыми игроками накопленных биткоинов. Как только кто-то начал избавляться от них, случилась своего рода паника, и цена за набор единиц и нулей начала свое снижение.

Эксперты называют происходящее нормальной тенденцией, которая поддерживает «здоровье» рынка криптовалют. Аналитик из LMAX Digital озвучивает два возможных варианта:

курс стабилизируется, подрастет и замрет;

биткоин рухнет до $20 тыс. за единицу.