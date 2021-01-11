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Плюс $9 тысяч, минус $9 тысяч. Биткоин ищет правильный курс
Источник материала: Onliner
Криптовалюта продолжает будоражить умы инвесторов и тех, кто не успел приобрести себе немного биткоинов годы назад. Или кто успел купить заветных монет на нынешнем пике роста курса в надежде наконец заработать миллионы. В течение 24 часов колебание курса составило примерно $9 тыс. — точнее, это разница между суточным максимумом и минимумом.
С каждой минутой показатели могут меняться, поэтому за процессом взлетов и падений можно наблюдать бесконечно долго. Среди причин, по которым произошло резкое снижение курса, озвучивают сброс некоторыми игроками накопленных биткоинов. Как только кто-то начал избавляться от них, случилась своего рода паника, и цена за набор единиц и нулей начала свое снижение.
Эксперты называют происходящее нормальной тенденцией, которая поддерживает «здоровье» рынка криптовалют. Аналитик из LMAX Digital озвучивает два возможных варианта:
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MJX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 MBps, случайный доступ: 98000/90000 IOps
2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2258XT, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540/500 MBps
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500/380 MBps, случайный доступ: 50000/60000 IOps
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Криптовалюта продолжает будоражить умы инвесторов и тех, кто не успел приобрести себе немного биткоинов годы назад. Или кто успел купить заветных монет на...
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