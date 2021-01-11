ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

LG показала смартфон с «растягивающимся» экраном

11.01.2021 18:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В рамках презентации на выставке CES 2021 компания LG продемонстрировала свой смартфон с «растягивающимся» экраном. Он получил название Rollable. Ранее компания давала лишь краткие намеки на его существование. 

Из обычного смартфона он превращается в небольшой планшет за счет подвижного механизма, который выкатывает дополнительную площадь экрана.

LG показала смартфон с «растягивающимся» экраном

По слухам, новинка получит 16 ГБ оперативной памяти, Snapdragon 888 и сможет менять соотношение своего экрана от 20 к 9 до 16 к 9 и 3 к 2.

LG показала смартфон с «растягивающимся» экраном

Другие производители смартфонов и дисплеев также пробуют свои силы в создании подобных устройств. Концепты демонстрировали TCL и Oppo.

Смартфон LG G8 ThinQ 6GB/128GB (черный)
Android, экран 6.1" OLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM
1499 р.
3 предложения
Смартфоны LG в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках презентации на выставке CES 2021 компания LG продемонстрировала свой смартфон с «растягивающимся» экраном. Он получил название Rollable. Ранее компания давала...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске бизнесмены могут бесплатно использовать 22 помещения. Какие есть условия?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by