LG показала смартфон с «растягивающимся» экраном

Источник материала: Onliner

В рамках презентации на выставке CES 2021 компания LG продемонстрировала свой смартфон с «растягивающимся» экраном. Он получил название Rollable. Ранее компания давала лишь краткие намеки на его существование.

Из обычного смартфона он превращается в небольшой планшет за счет подвижного механизма, который выкатывает дополнительную площадь экрана.





По слухам, новинка получит 16 ГБ оперативной памяти, Snapdragon 888 и сможет менять соотношение своего экрана от 20 к 9 до 16 к 9 и 3 к 2.





Другие производители смартфонов и дисплеев также пробуют свои силы в создании подобных устройств. Концепты демонстрировали TCL и Oppo.