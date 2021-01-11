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LG показала смартфон с «растягивающимся» экраном
Источник материала: Onliner
В рамках презентации на выставке CES 2021 компания LG продемонстрировала свой смартфон с «растягивающимся» экраном. Он получил название Rollable. Ранее компания давала лишь краткие намеки на его существование.
Из обычного смартфона он превращается в небольшой планшет за счет подвижного механизма, который выкатывает дополнительную площадь экрана.
По слухам, новинка получит 16 ГБ оперативной памяти, Snapdragon 888 и сможет менять соотношение своего экрана от 20 к 9 до 16 к 9 и 3 к 2.
Другие производители смартфонов и дисплеев также пробуют свои силы в создании подобных устройств. Концепты демонстрировали TCL и Oppo.
Android, экран 6.1" OLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM
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В рамках презентации на выставке CES 2021 компания LG продемонстрировала свой смартфон с «растягивающимся» экраном. Он получил название Rollable. Ранее компания давала...
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