Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пономарева: мы увидели Лукашенко с разных сторон

В большом интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, которое вышло в воскресенье, Лукашенко рассказал о подготовке проекта новой Конституции, цене на газ для Беларуси в 2021 году, единой валюте с Россией, воспитании сыновей, санкциях ЕС, Тихановской и о многом другом. Гораздо интереснее посмотреть в этом интервью не на Лукашенко-президента, а на Лукашенко-человека, считает российский политолог, историк и публицист Елена Пономарева.

"В МГИМО есть дисциплина, которую я веду. Это эмпирическая и политическая социология. У нас там несколько занятий посвящено изучению политико-психологического профиля лидера. В частности, вот этот фильм (интервью с Лукашенко - Sputnik) войдет в качестве обязательного материала для просмотра, потому что позволяет выявить именно психологические характеристики, которые влияют на политические решения", – рассуждает Пономарева.

Она отмечает, что многие вещи она уже знала и даже сама бывала в некоторых кабинетах, где снимали интервью, но Новикова не знала, например, что белорусский лидер до сих пор сам ездит за рулем автомобиля или трактора.

"Конечно, то, что он в хорошей спортивной форме, большое значение имеет. Мы прекрасно осведомлены, какие люди могут приходить в большую политику. Особенно на примере США, когда новоиспеченный лидер засыпает в прямом эфире в силу своей старческой немощи", – отмечает собеседница Sputnik.

Вместе с тем, по ее словам, несмотря на всю доброту фильма и наличие многих "домашних" элементов, заметно, что Лукашенко напряжен и на нем сказываются события последних месяцев в Беларуси, колоссального давления, которое продолжает оказываться на республику.

"Важно, как он сказал, то, что Россия является единственным союзником и последним оплотом дружбы, и это, в частности, выражается в отношениях между нашими лидерами. Мы знаем, что от отношений первых лиц многое зависит. И вот та "химия", которая сложилась между нашими лидерами, в том числе и на хоккейной площадке, о многом говорит. Так что фильм очень важный, нужный, раскрывающий грани человеческого характера белорусского лидера,", – резюмирует Пономарева.

Подробнее о том, каким предстал Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, слушайте в комментарии российского политолога, историка и публициста Елены Пономаревой на радио Sputnik Беларусь.

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