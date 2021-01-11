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Отрицательное сальдо внешней торговли приблизилось к $3 млрд

11.01.2021 18:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 11 месяцев 2020 года приблизилось к $3 млрд



Как сообщает Белстат, в январе – ноябре 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 55 197,9 млн. долларов США, в том числе экспорт – 26 134,6 млн. долларов, импорт – 29 063,3 млн. долларов. Таким образом отрицательное сальдо составило минус 2,929 млрд. долларов США.

К уровню января – ноября 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами снизился на 25,7%,  экспорт – на 23,2%, импорт – на 27,8%.

По итогам января – ноября 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,7%, импорт – на 9,6%. Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта – на 9,1%.
 
 
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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 11 месяцев 2020 года приблизилось к $3 млрд
 
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