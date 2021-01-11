Источник материала: Хартия'97

Россияне сложили «под матрасы» рекордный объем наличной валюты 11.01.2021, 18:28

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$79 миллиардов - столько наличной валюты в российской экономике не было еще ни разу.

Российская экономика снова уходит в валютный кэш вопреки установке властей на дедолларизацию финансовой системы, пишет finanz.ru .

На 1 октября 2020 года объем наличной иностранной валюты на руках у физических лиц и в собственности компаний установил исторический рекорд - 79,058 млрд долларов.

С начала года эта сумма выросла на 7 млрд долларов, или 9,7%, следует из опубликованных в понедельник данных центробанка. Еще 11,679 млрд долларов на конец третьего квартала находилось в наличной форме в кассах в банках. Общий объем валютного «кэша» в РФ достиг 90,737 млрд долларов, что также стало абсолютным рекордом.

Отток в наличные доллары и евро зафиксировали «прочие секторы» экономики - то есть не банки, следует из данных ЦБ. Кредитные организации хотя и нарастили запасы валютного «нала» на 1,4 млрд долларов, пока все же далеки от рекорда: он был установлен в конце 2014 года, когда в банковских кассах находилось 17,434 млрд долларов.

Темпы паломничества в наличную валюту по сравнению с 2019 годом ускорились более чем в 5 раз: тогда на руках у населения и бизнеса прибавилось 1,33 млрд долларов.

В 2018 году объем наличной инвалюты в экономике вырос на 8,4 млрд долларов, в 2017-м - 14 млрд долларов, в 2016-м - на 7,7 млрд долларов.

В 2015-м потребители и бизнес наоборот избавлялись от наличных долларов и евро (-12 млрд долларов).

Судя по статистике центробанка, в валютный «кэш» перетекли все средства, которые россияне изымали с валютных депозитов: за январь-сентябрь их объем уменьшился на 8,6 млрд долларов, или 9%.

Из-за низких ставок население ищет новые способы инвестировать свои сбережения, часть граждан уходит на фондовый рынок, другая - проедает накопления на фоне падения доходов, рассуждает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

С учетом того, что вклады в валюте в лучшем случае предлагают ставку, близкую к нулю, тенденция оттока продолжится, говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Ликвидацию валютных депозитов де-факто подталкивает ЦБ, требующий от банков создавать повышенные резервы под такие обязательства. При этом ЦБ запрещает банкам устанавливать отрицательную ставку, в итоге банки предлагают либо почти нулевой доход, либо вводят комиссии, говорит старший аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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