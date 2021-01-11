ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россияне сложили «под матрасы» рекордный объем наличной валюты

11.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Россияне сложили «под матрасы» рекордный объем наличной валюты

  • 11.01.2021, 18:28
Россияне сложили «под матрасы» рекордный объем наличной валютывалюты" src="https://www.21.by/pub/news/2021/01/1610379307215550.jpg">

$79 миллиардов - столько наличной валюты в российской экономике не было еще ни разу.

Российская экономика снова уходит в валютный кэш вопреки установке властей на дедолларизацию финансовой системы, пишет finanz.ru.

На 1 октября 2020 года объем наличной иностранной валюты на руках у физических лиц и в собственности компаний установил исторический рекорд - 79,058 млрд долларов.

С начала года эта сумма выросла на 7 млрд долларов, или 9,7%, следует из опубликованных в понедельник данных центробанка. Еще 11,679 млрд долларов на конец третьего квартала находилось в наличной форме в кассах в банках. Общий объем валютного «кэша» в РФ достиг 90,737 млрд долларов, что также стало абсолютным рекордом.

Отток в наличные доллары и евро зафиксировали «прочие секторы» экономики - то есть не банки, следует из данных ЦБ. Кредитные организации хотя и нарастили запасы валютного «нала» на 1,4 млрд долларов, пока все же далеки от рекорда: он был установлен в конце 2014 года, когда в банковских кассах находилось 17,434 млрд долларов.

Темпы паломничества в наличную валюту по сравнению с 2019 годом ускорились более чем в 5 раз: тогда на руках у населения и бизнеса прибавилось 1,33 млрд долларов.

В 2018 году объем наличной инвалюты в экономике вырос на 8,4 млрд долларов, в 2017-м - 14 млрд долларов, в 2016-м - на 7,7 млрд долларов.

В 2015-м потребители и бизнес наоборот избавлялись от наличных долларов и евро (-12 млрд долларов).

Судя по статистике центробанка, в валютный «кэш» перетекли все средства, которые россияне изымали с валютных депозитов: за январь-сентябрь их объем уменьшился на 8,6 млрд долларов, или 9%.

Из-за низких ставок население ищет новые способы инвестировать свои сбережения, часть граждан уходит на фондовый рынок, другая - проедает накопления на фоне падения доходов, рассуждает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

С учетом того, что вклады в валюте в лучшем случае предлагают ставку, близкую к нулю, тенденция оттока продолжится, говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Ликвидацию валютных депозитов де-факто подталкивает ЦБ, требующий от банков создавать повышенные резервы под такие обязательства. При этом ЦБ запрещает банкам устанавливать отрицательную ставку, в итоге банки предлагают либо почти нулевой доход, либо вводят комиссии, говорит старший аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
$79 миллиардов - столько наличной валюты в российской экономике не было еще ни разу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельскую настаўніцу пакаралі «суткамі» за карагод у лесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by