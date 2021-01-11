Источник материала: Хартия'97

Синоптики рассказали, что в Беларуси будет с морозами и снегом 11.01.2021, 18:20

Первая декада января 2021 года была отмечена крайне неустойчивым характером погоды.

Атмосферные фронты, сместившиеся к нам с юго-западных районов Европы, принесли много снега, чем несказанно порадовали, наверное, всех, кроме коммунальников. Об этом kp.by узнала на пресс-конференции представителей Белгидромета.

- Сейчас в Беларуси установился снежный покров. Его высота составляет в центральной и северной части от 10 до 26 сантиметров, лишь на юго-западе от 1 до 9 сантиметров, - рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - Максимальная высота снежного покрова сейчас в Борисове – 30 сантиметров. Со среды еще подсыплет – прогнозируем осадки в виде снега и мокрого снега. Во второй половине недели и предстоящие выходные ожидается значительное понижение температуры воздуха в связи с приходом в Беларуси воздушных масс арктического происхождения.

Не исключаем, что в отдельных районах, особенно по северо-востоку, в ночные часы температуры воздуха может опуститься до отметок минус 20 градусов и ниже.

В целом, отмечают синоптики, вторая декада января прогнозируется холоднее обычной для этой поры года. В третьей декаде января ожидается неустойчивая погода с осадками в том числе снегом и мокрым снегом, могут случиться оттепели, да и дождь мы, наверное, тоже увидим.

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