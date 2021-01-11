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«Все структуры госуправления лишились легитимности от народа»

11.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Все структуры госуправления лишились легитимности от народа»

  • 11.01.2021, 18:09
«Все структуры госуправления лишились легитимности от народа»

Сейчас все мы видим в них паразитов, единственной целью которых является сохранение самих себя.

- До событий этой осени в Беларуси я слова «легитимность» наверно никогда и не слышал, а сейчас оно звучит на каждом углу, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Что оно означает на самом деле?

Но смысл этого слова можно получить в ответах на вопросы:

- Согласны ли вы видеть на должности президента человека, сочинившего цифры поддержки населением?

- Считаете ли вы «национальное собрание» (белорусский «парламент») способным представлять волю народа?

- Считаете ли вы ОМОН структурой по защите общества от угроз? Считаете ли вы милицию защитниками граждан, готовы ли вы доверить им защиту жизни своих детей?

- Считаете ли вы белорусский суд местом торжества правды и справедливости?

- Считаете ли вы чиновников в исполкоме людьми, создающими благоденствие и процветание на нашей земле?

Все эти структуры госуправления лишились легитимности от народа - признания права на существование, права управлять страной. Сейчас все мы видим в них паразитов, узурпаторов, единственной целью которых является сохранение самих себя.

Нам больно от осознания заблуждения, в котором мы пребывали долгие годы.

А теперь вспомните органы народного, альтернативного государства, которые как компенсацию создало общество. Которые здесь и сейчас помогают нам чувствовать себя человеком. Те институты нового государства, которым досталась народная легитимность.

А ещё лучше, приложите свое личное усилие в укреплении ещё молодых структур Новой Беларуси, государства для народа.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

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