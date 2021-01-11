|
«Все структуры госуправления лишились легитимности от народа»
Источник материала: Хартия'97
«Все структуры госуправления лишились легитимности от народа»
Сейчас все мы видим в них паразитов, единственной целью которых является сохранение самих себя.
- До событий этой осени в Беларуси я слова «легитимность» наверно никогда и не слышал, а сейчас оно звучит на каждом углу, - пишет телеграм-каналу
Но смысл этого слова можно получить в ответах на вопросы:
- Согласны ли вы видеть на должности президента человека, сочинившего цифры поддержки населением?
- Считаете ли вы «национальное собрание» (белорусский «парламент») способным представлять волю народа?
- Считаете ли вы ОМОН структурой по защите общества от угроз? Считаете ли вы милицию защитниками граждан, готовы ли вы доверить им защиту жизни своих детей?
- Считаете ли вы белорусский суд местом торжества правды и справедливости?
- Считаете ли вы чиновников в исполкоме людьми, создающими благоденствие и процветание на нашей земле?
Все эти структуры госуправления лишились легитимности от народа - признания права на существование, права управлять страной. Сейчас все мы видим в них паразитов, узурпаторов, единственной целью которых является сохранение самих себя.
Нам больно от осознания заблуждения, в котором мы пребывали долгие годы.
А теперь вспомните органы народного, альтернативного государства, которые как компенсацию создало общество. Которые здесь и сейчас помогают нам чувствовать себя человеком. Те институты нового государства, которым досталась народная легитимность.
А ещё лучше, приложите свое личное усилие в укреплении ещё молодых структур Новой Беларуси, государства для народа.
Маленькими шагами к большой победе.
Жыве Беларусь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас все мы видим в них паразитов, единственной целью которых является сохранение самих себя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)