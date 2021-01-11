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БАТЭ сформировал тренерский штаб во главе с Виталием Жуковским

11.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сформирован тренерский штаб БАТЭ во главе с Виталием Жуковским, который руководил «Ислочью» на протяжении 11 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

БАТЭ сформировал тренерский штаб во главе с Виталием Жуковским

В борисовской команде помогать Виталию Леонидовичу будут его коллеги из команды Минского района Павел Плют и Андрей Мисюк. Продолжат работу в БАТЭ Александр Лисовский, Виталий Милютин, Андрей Дрозд и Александр Кравченко. Также в тренерский штаб основы вошел Александр Володько, ранее объявивший о завершении игровой карьеры.  

Люди в материале: Виталий Жуковский, Павел Плют, Андрей Мисюк, Александр Лисовский, Виталий Милютин, Андрей Дрозд, Александр Кравченко, Александр Володько

 
 
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Новости Беларуси. Сформирован тренерский штаб БАТЭ во главе с Виталием Жуковским, который руководил «Ислочью» на протяжении 11 лет, сообщили в программе...
 
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