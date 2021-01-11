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В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

11.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Длинные выходные в Минской области не обошлись без аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие не учли сложные погодные условия.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

В результате 276 ДТП без пострадавших. Еще девять инцидентов закончились трагически: два человека погибли, девять получили травмы. Самыми частыми причинами аварий стали превышение скорости и неосторожность пешеходов.

Подробнее Вероника Сайко.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Вероника Сайко, корреспондент:
Столько снега Минская область не видела уже давно. Но водителям не до зимних развлечений. Ситуация на дороге как никогда сложная.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

За четыре дня сотрудники ГАИ выявили 2,5 тысячи правонарушений. В большинстве случаев обошлось только профилактическими беседами. Серьезные меры применяли в отношении 37 нетрезвых водителей, а также 150 бесправников.

Ответить по закону придется и 44-летнему жителю Молодечно.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Ирина Сапунова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ Миноблисполкома:
Двигаясь на автомобиле Opel Astra, неправильно выбрал скорость движения и, опять же, не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Fiat Ducato под управлением 51-летнего водителя. В результате аварии водитель и 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Opel Astra получили телесные повреждения.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Как снег на голову неблагоприятные погодные условия обрушились и на 53-летнего водителя из Клецкого района. На трассе он не справился с управлением и выехал на противоположную обочину.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Там машина перевернулась. 26-летний пассажир с травмами в больнице.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Ирина Сапунова:
Водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, что уберегло от более серьезных последствий.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Авария под Березино закончилась трагичнее. На трассе Борисов – Бобруйск 56-летний водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся с Peugeot.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Ирина Сапунова:
В результате автоаварии водитель автомобиля Volkswagen Golf погиб на месте происшествия. 44-летняя пассажир-женщина автомобиля Peugeot получила травмы.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Нетипичный случай в плохом смысле этого слова произошел под Слуцком. Там пьяные родители посадили за руль своего 16-летнего сына. Он должен был доставить их домой из кафе – а это 30 километров дороги. К счастью, трагедию предотвратили сотрудники ГАИ, которые как раз были в рейде.

В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие

Вероника Сайко:
Выбирайте правильную скорость, не засматривайтесь на зимние пейзажи. И помните: за жизнь пассажиров несет ответственность водитель.

Люди в материале: Ирина Сапунова, Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. Длинные выходные в Минской области не обошлись без аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие не учли сложные погодные условия. В...
 
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