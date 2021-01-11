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В Минской области за выходные произошло 276 аварий. Есть погибшие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Длинные выходные в Минской области не обошлись без аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие не учли сложные погодные условия.
В результате 276 ДТП без пострадавших. Еще девять инцидентов закончились трагически: два человека погибли, девять получили травмы. Самыми частыми причинами аварий стали превышение скорости и неосторожность пешеходов.
Вероника Сайко, корреспондент:
За четыре дня сотрудники ГАИ выявили 2,5 тысячи правонарушений. В большинстве случаев обошлось только профилактическими беседами. Серьезные меры применяли в отношении 37 нетрезвых водителей, а также 150 бесправников.
Ответить по закону придется и 44-летнему жителю Молодечно.
Ирина Сапунова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ Миноблисполкома:
Как снег на голову неблагоприятные погодные условия обрушились и на 53-летнего водителя из Клецкого района. На трассе он не справился с управлением и выехал на противоположную обочину.
Там машина перевернулась. 26-летний пассажир с травмами в больнице.
Ирина Сапунова:
Авария под Березино закончилась трагичнее. На трассе Борисов – Бобруйск 56-летний водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся с Peugeot.
Ирина Сапунова:
Нетипичный случай в плохом смысле этого слова произошел под Слуцком. Там пьяные родители посадили за руль своего 16-летнего сына. Он должен был доставить их домой из кафе – а это 30 километров дороги. К счастью, трагедию предотвратили сотрудники ГАИ, которые как раз были в рейде.
Вероника Сайко:
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Новости Беларуси. Длинные выходные в Минской области не обошлись без аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие не учли сложные погодные условия. В...
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