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Житель Гомеля приговорен к году ограничения свободы за надругательство над государственным флагом

11.01.2021 18:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Гомеля 11 января вынес приговор местному жителю по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом.

 

Житель Гомеля приговорен к году ограничения свободы за надругательство над государственным флагом

 

Как сообщает БелаПАН, 46-летний предприниматель приговорен к году ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Суд учел признание вины, раскаяние и возмещение ущерба.

1 ноября жительница Гомеля нашла в мусорном контейнере на проспекте Ленина государственный флаг. Милиция просмотрела камеры видеонаблюдения и установила виновного.

 

 

Преступление гомельчанин совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Центрального района Гомеля 11 января вынес приговор местному жителю по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом.  
 
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