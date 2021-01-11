Житель Гомеля приговорен к году ограничения свободы за надругательство над государственным флагом

Суд Центрального района Гомеля 11 января вынес приговор местному жителю по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом.





Как сообщает БелаПАН , 46-летний предприниматель приговорен к году ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Суд учел признание вины, раскаяние и возмещение ущерба.

1 ноября жительница Гомеля нашла в мусорном контейнере на проспекте Ленина государственный флаг. Милиция просмотрела камеры видеонаблюдения и установила виновного.

Преступление гомельчанин совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения.