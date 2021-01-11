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Житель Гомеля приговорен к году ограничения свободы за надругательство над государственным флагом
Источник материала: Навiны
Суд Центрального района Гомеля 11 января вынес приговор местному жителю по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом.
Как сообщает
1 ноября жительница Гомеля нашла в мусорном контейнере на проспекте Ленина государственный флаг. Милиция просмотрела камеры видеонаблюдения и установила виновного.
Преступление гомельчанин совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения.
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Суд Центрального района Гомеля 11 января вынес приговор местному жителю по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом.
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