|
После выборов из минского ОМОНа уволился каждый четвертый сотрудник - слив
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Так, по сведениям объединяющей белорусских силовиков инициативы By_Pol, после выборов из минского ОМОНа ушли 24% сотрудников
Сейчас штатная численность ОМОН ГУВД Мингорисполкома составляет 637 единиц. На ноябрь 2020 года отряд был укомплектован на 91,5%, или 583 сотрудниками.
С августа по ноябрь подразделение покинуло 156 человек, из которых 106 — уволилось, 50 — перевелись в другие службы. На их место в отряд приняли 153 сотрудника, некомплект на начало декабря — 54 единицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас штатная численность ОМОН ГУВД Мингорисполкома составляет 637 единиц.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)