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Samsung показала робота, способного убираться дома и принести пива (вероятно)
Источник материала: Onliner
Компания Samsung
Помимо этого, Bot Handy сможет выполнять мелкие поручения — например, выполнит просьбу принести попить: в демонстрационном ролике жажду он предлагает утолить стаканом воды. Как пишет The Verge, пока неизвестно, насколько близка технология к коммерческому применению. Samsung не озвучила ни цен, ни приблизительного времени появления конечного продукта в продаже.
Кроме того, на прошлые CES компания привозила занятные девайсы, которые существовали лишь в виде прототипа, — для демонстрации технологий. Что касается Bot Handy, он официально «находится в разработке».
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Компания Samsung представила семейство роботов для выполнения различных действий, среди них оказался домашний помощник Bot Handy. В своей деятельности он использует...
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