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Samsung показала робота, способного убираться дома и принести пива (вероятно)

11.01.2021 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Samsung представила семейство роботов для выполнения различных действий, среди них оказался домашний помощник Bot Handy. В своей деятельности он использует машинное зрение и искусственный интеллект, чтобы помогать по дому: собирать грязное белье, загружать посудомойку, расставлять приборы на столе, а также наливать вино (вероятно, также и другие напитки).

Помимо этого, Bot Handy сможет выполнять мелкие поручения — например, выполнит просьбу принести попить: в демонстрационном ролике жажду он предлагает утолить стаканом воды. Как пишет The Verge, пока неизвестно, насколько близка технология к коммерческому применению. Samsung не озвучила ни цен, ни приблизительного времени появления конечного продукта в продаже.

Кроме того, на прошлые CES компания привозила занятные девайсы, которые существовали лишь в виде прототипа, — для демонстрации технологий. Что касается Bot Handy, он официально «находится в разработке».

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Компания Samsung представила семейство роботов для выполнения различных действий, среди них оказался домашний помощник Bot Handy. В своей деятельности он использует...
 
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