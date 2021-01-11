​BYPOL: после выборов из минского ОМОНа ушёл каждый четвёртый

Минские протестующие против омоновцев / Еврорадио​





"Еврорадио" . К активистам BYPOL попали документы, связанные с количественным составом ОМОНа (отряда милиции особого назначения) ГУВД Мингорисполкома, передает





На сегодня в нём насчитывается 637 штатных единиц. По состоянию на ноябрь 2020 года отряд был укомплектован на 91,5% — то есть в нём были 583 сотрудника.





С августа по ноябрь из ОМОНа ушли 156 человек (24%). 106 из них уволились, 50 — перевелись в другие службы. На их место в минский ОМОН приняли 153 человека, некомплект на начало декабря составил 54 единицы.