|
BYPOL: после выборов из минского ОМОНа ушёл каждый четвёртый
Источник материала: Партизан
После выборов из минского ОМОНа ушли 24% сотрудников. Такую статистику приводит инициатива BYPOL.
Минские протестующие против омоновцев / Еврорадио
К активистам BYPOL попали документы, связанные с количественным составом ОМОНа (отряда милиции особого назначения) ГУВД Мингорисполкома, передает
На сегодня в нём насчитывается 637 штатных единиц. По состоянию на ноябрь 2020 года отряд был укомплектован на 91,5% — то есть в нём были 583 сотрудника.
С августа по ноябрь из ОМОНа ушли 156 человек (24%). 106 из них уволились, 50 — перевелись в другие службы. На их место в минский ОМОН приняли 153 человека, некомплект на начало декабря составил 54 единицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После выборов из минского ОМОНа ушли 24% сотрудников. Такую статистику приводит инициатива BYPOL.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)