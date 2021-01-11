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В Витебске в январе заметили бабочку

11.01.2021 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фото бабочки-лимонницы в редакцию прислала читательница из Витебска Елена Хапова. Этот снимок она сделала накануне православного Рождества, пишет TUT.BY 


Фото: Елена Хапова

Бабочка сидит в пожухлой листве, припорошенной снегом.

Бабочка-лимонница начинает порхать весной — одной из первых, и нередко страдает от этого, погибая, когда оттепель сменяется похолоданием. Увидеть насекомое зимой можно редко, к этому, вероятно, привела оттепельная погода в декабре.

Ранее мы сообщали о том, что в Витебске к православному Рождеству распустилась верба.

— 2020 год был аномально теплым. Он стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1881 года. Среднегодовая температура составила +9,1 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы, — рассказывает начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец. — До этого самым теплым был предшествующий ему 2019-й со среднегодовой температурой воздуха +8,8. Таким образом, мы отмечаем два последовательных самых теплых года за всю историю метеонаблюдений на территории Беларуси.
 
Теги: Витебск
 
 
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Фото бабочки-лимонницы в редакцию прислала читательница из Витебска Елена Хапова. Этот снимок она сделала накануне православного Рождества, пишет TUT.BY 
 
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