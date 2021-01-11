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В Италии готовятся к "большому суду" над мафией: более трех сотен обвиняемых

11.01.2021 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе процесса будут раскрыты давно похороненные секреты мафиозного клана "Ндрангета".


В Италии готовят крупнейший за 30 лет судебный процесс против мафии / Иллюстрация - фото facebook.com/poliziadistato.it

В итальянской провинции Калабрия перед судом предстанут сотни предполагаемых членов преступной группировки «Ндрангета». Это самый большой судебный процесс за последние 30 лет.

Как сообщает The Local, в суде примут участие 355 обвиняемых, более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов. Кроме того, будут заслушаны 58 государственных свидетелей (беспрецедентное число), которые раскроют давно похороненные секреты мафиозного клана.

Процесс направлен только на одну группу «Ндрангеты» – семью Манкузо и ее «филиалы». На недавних слушаниях потребовалось три часа просто на то, чтобы прочитать имена обвиняемых. Среди них босс - Луиджи Манкузо по прозвищу «Дядя», который провел в тюрьме почти 20 лет.

Суд призвано показать силу государства в борьбе с «Ндрангетой», которая контролирует наркотрафик в Европу.

Обвинение представляет прокурор Никола Граттери, который широко известен в Италии как борец с мафией. Он живет под охраной полиции уже более 30 лет.

Примечательно, что Граттери – выходец из Калабрии, в детстве играл в футбол со многими их тех, кого спустя десятилетия упек в тюрьму.

Калабрия – самая бедная провинция Италии, влияние мафиозных структур там традиционно очень сильно.

Война с мафией в Италии

  • В декабре 2019 года Полиция Италии провела масштабную спецоперацию против мафиозного клана "Ндрангета".
  • В ходе операции были задержаны более 300 человек. Среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.
  • По словам прокурора Николы Граттери, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.
 
 
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В ходе процесса будут раскрыты давно похороненные секреты мафиозного клана "Ндрангета".
 
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