Рождественская традиция: дети из разных уголков Беларуси собрались в минском соборе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дети из разных уголков Беларуси собрались в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Это школьники и кадеты из регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС , передает телеканал «МИР 24».

Приехали они на традиционную рождественскую встречу. Митрополит Вениамин провел молебен за всех детей Беларуси и благословил гостей. Ребята стали зрителями и участниками небольшого новогоднего представления.

«Дети приобщаются к духовной традиции нашего народа, имеют возможность еще раз подумать о Рождестве Христовом. Тем самым в их душу будет заложено дополнительно семя добра, любви, сострадания к другим людям», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

«Я очень благодарен за то, что нам дают возможность приехать в такие места, потому что действительно заставляет задуматься об очень многом», – сказал учащийся специализированного лицея МЧС г. Гомеля Терентий Детков.

«Нам сказали в школе, что мы едем. Да, мы рады очень, за отличную учебу, потому что отличницы, и за активное участие в жизни школы и районы. Ехали, правда, очень долго, пришлось встать в 4 часа утра, чтобы сюда приехать, но это стоит этого», – рассказали ученицы школы №3 города Быхов Дарья Манько и Елизавета Пушко.