|
Рождественская традиция: дети из разных уголков Беларуси собрались в минском соборе
11.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дети из разных уголков Беларуси собрались в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Это школьники и кадеты из регионов, пострадавших от
Приехали они на традиционную рождественскую встречу. Митрополит Вениамин провел молебен за всех детей Беларуси и благословил гостей. Ребята стали зрителями и участниками небольшого новогоднего представления.
«Я очень благодарен за то, что нам дают возможность приехать в такие места, потому что действительно заставляет задуматься об очень многом», – сказал учащийся специализированного лицея МЧС г. Гомеля Терентий Детков.
Этой традиции более четверти века. Рождественские встречи каждый год собирают в храме сотни белорусских детей. Встреча в соборе – лишь часть масштабной благотворительной программы. В новогодние дни в Беларуси всегда придумывают сюрпризы и дарят подарки в рамках акции «Наши дети».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Свято-Духовом кафедральном соборе побывали школьники и кадеты из регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)