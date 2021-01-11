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Рождественская традиция: дети из разных уголков Беларуси собрались в минском соборе

11.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дети из разных уголков Беларуси собрались в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Это школьники и кадеты из регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает телеканал «МИР 24».

Приехали они на традиционную рождественскую встречу. Митрополит Вениамин провел молебен за всех детей Беларуси и благословил гостей. Ребята стали зрителями и участниками небольшого новогоднего представления.

«Дети приобщаются к духовной традиции нашего народа, имеют возможность еще раз подумать о Рождестве Христовом. Тем самым в их душу будет заложено дополнительно семя добра, любви, сострадания к другим людям», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

«Я очень благодарен за то, что нам дают возможность приехать в такие места, потому что действительно заставляет задуматься об очень многом», – сказал учащийся специализированного лицея МЧС г. Гомеля Терентий Детков.

«Нам сказали в школе, что мы едем. Да, мы рады очень, за отличную учебу, потому что отличницы, и за активное участие в жизни школы и районы. Ехали, правда, очень долго, пришлось встать в 4 часа утра, чтобы сюда приехать, но это стоит этого», – рассказали ученицы школы №3 города Быхов Дарья Манько и Елизавета Пушко.

Этой традиции более четверти века. Рождественские встречи каждый год собирают в храме сотни белорусских детей. Встреча в соборе – лишь часть масштабной благотворительной программы. В новогодние дни в Беларуси всегда придумывают сюрпризы и дарят подарки в рамках акции «Наши дети». Поездка в столицу для многих ребят стала ярким завершением новогодних праздников.



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Теги: Гомель
 
 
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В Свято-Духовом кафедральном соборе побывали школьники и кадеты из регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
 
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