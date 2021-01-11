|
«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области назвали имена лучших учеников 2020 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лучшей в номинации «Проектная деятельность» стала 11-классница из Боровлянской средней школы Екатерина Мамаева. Она учится в военно-патриотическом классе и интересуется микробиологией. Недавно девушка получила золотую медаль на международном экологическом конкурсе. Он проходил в Индонезии, но наша представительница подключилась к нему дистанционно. Это и многие другие достижения Екатерины высоко оценило жюри конкурса «Ученик года».
Екатерина Мамаева, ученица Боровлянской средней школы:
Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Конкурс «Ученик года» прошел в Минской области в шестой раз. За первое место боролись более ста учеников в возрасте от 10 до 16 лет. Но финалистами стали всего 25 человек – по одному от каждого района и Жодино, а также областного лицея и кадетского училища.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области назвали имена лучших учеников 2020 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этот раз конкурс прошел в формате онлайн и стал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)