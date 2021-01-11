Глава МИД Литвы: мы готовы изменить название Беларуси в литовском языке, если белорусы выразят такое пожелание

Литва готова рассмотреть вопрос об изменении названия Беларуси в литовском языке (сейчас — Baltarusija, Балтарусия), если белорусы об этом попросят, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис балтийскому информагентству BNS (русскоязычная версия интервью опубликована на новостном портале Delfi).



Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис. Фото: t.me/tsikhanouskaya.

«Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России, — заявил глава литовской дипломатии. — Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело».

Вопрос об изменении названия Беларуси на литовском языке среди прочего обсуждался 8 января на встрече Ландсбергиса и вице-министра Мантаса Адоменаса с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. В сообщении на сайте Тихановской по итогам встречи отмечено, что Литва «считает важным переименование нашей страны на литовском языке».