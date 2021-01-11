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«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отвергая – предлагай. Вместо того, чтобы предложить реальные механизмы трансформации белорусского политического общества, в определенных кругах без конца звучат антибелорусские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии шестого масштабного диалога белорусов «несогласные» решили применить привычную им тактику – все здравое отвергать, все происходящее бойкотировать. Такими призывами буквально бурлят многочисленные чаты, слышны отголоски и политэмигрантов.
«Активист» из Минска:
«Активист» из Гродно:
Выдвигаться в качестве делегатов ВНС для активистов – цитата – «хлопотное дельце». Очевидно, что схема народного одобрения в качестве участника собрания уж слишком прозрачная. Легитимность мероприятия, видимо, пугает противников конструктивного диалога, как и боязнь проиграть. Потому саботаж и ставка на поддержку извне. Причем в обсуждениях самопровозглашенные лидеры перемен не брезгуют словами «зарубежные диаспоры» и «пакеты давления на Беларусь».
Валерий Цепкало:
Николай Козлов, лидер ОГП:
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Новости Беларуси. Отвергая – предлагай. Вместо того, чтобы предложить реальные механизмы трансформации белорусского политического общества, в определенных...
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