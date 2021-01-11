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Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт Всебелорусского народного собрания
Обращаются люди разных профессий и возрастов. Отправить через сайт предложение на интересующую тему может каждый. Для этого в разделе «Обратная связь» нужно просто заполнить заявку.
Наталья Шастиловская, начальник управления делопроизводства Аппарата Совета министров Беларуси:
Основная цель нашей группы – чтобы любые конструктивные предложения были рассмотрены и направлены для дальнейшего анализа.
Валерий Остроумов, заведующий отделом по работе с обращениями граждан Аппарата Совета министров Беларуси:
Вопросы, которые касаются ЖКХ, строительства, социальной сферы, будут направляться в соответствующие республиканские органы государственного управления, местные органы, государственные, иные организации для реагирования и последующего их решения.
Принимать предложения граждан рабочая группа будет еще месяц, а также в дни работы Всебелорусского народного собрания.
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Новости Беларуси. Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт Всебелорусского народного собрания vsebel.by уже поступило более 300 предложений, сообщили в...
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