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Минский Дом ребёнка №1 посетил Митрополит Минский и Заславский Вениамин
Источник материала: ОНТ
Радость праздника вновь наполнила сердца. Минский Дом ребёнка №1 посетили необычные гости – поздравить с Рождеством и уделить внимание не только самым маленьким, а ещё педагогам и врачам.
Митрополит Вениамин провел молебен и подарил икону Божией матери Жировичской. В прошлом году исполнилось 550 лет со времени явления святыни. Теперь икона будет хранить и всех причастных к Дому ребенка в тяжелые минуты. Поддержка здесь нужна не только детям, но и взрослым – врачам, медсестрам, реабилитологам. Этим людям любви и сострадания не занимать, их труд требует неимоверных сил, и тела, и души.
Сегодня в этом доме живут 52 ребёнка с особенностями развития. 15 из них дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Уход и внимание им нужен фактически ежеминутный.
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Радость праздника вновь наполнила сердца. Минский Дом ребёнка №1 посетили необычные гости – поздравить с Рождеством и уделить внимание не только самым маленьким,...
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