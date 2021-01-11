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Курс биткоина обвалился на рекордные 19%
Источник материала: ОНТ
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin обрушилась на 19%, уйдя ниже отметки в $32 тыс. Об этом со ссылкой на данные CoinMarketCap
Согласно данным портала, высчитывающего среднюю стоимость криптовалюты по её ценам на 20 крупнейших биржах, по состоянию на 17.13 стоимость биткоина опустилась на 18,91%, до $31 502. При этом уже в 18:30 стоимость криптовалюты возобновила рост и, отыграв часть потерь, вышла на отметку в $32,951 (-17,13%).
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года: 16 декабря стоимость криптовалюты поставила исторический рекорд, составив $20 042. С тех пор курс биткоина продолжал практически непрерывный рост, выйдя к 8 января на уровень в $41 057.
В настоящий момент на Bitcoin приходится порядка 68,5% от всего мирового рынка криптовалют.
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Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin обрушилась на 19%, уйдя ниже отметки в $32 тыс. Об этом со ссылкой на данные CoinMarketCap сообщает РИА «Новости». ...
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