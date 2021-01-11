Курс биткоина обвалился на рекордные 19%

Источник материала: ОНТ

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin обрушилась на 19%, уйдя ниже отметки в $32 тыс. Об этом со ссылкой на данные CoinMarketCap сообщает РИА «Новости».

Согласно данным портала, высчитывающего среднюю стоимость криптовалюты по её ценам на 20 крупнейших биржах, по состоянию на 17.13 стоимость биткоина опустилась на 18,91%, до $31 502. При этом уже в 18:30 стоимость криптовалюты возобновила рост и, отыграв часть потерь, вышла на отметку в $32,951 (-17,13%).

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года: 16 декабря стоимость криптовалюты поставила исторический рекорд, составив $20 042. С тех пор курс биткоина продолжал практически непрерывный рост, выйдя к 8 января на уровень в $41 057.

В настоящий момент на Bitcoin приходится порядка 68,5% от всего мирового рынка криптовалют.

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