На сайт Всебелорусского народного собрания поступило более 300 предложений

Источник материала: ОНТ

Более 300 предложений за две недели поступили на сайт Всебелорусского народного собрания vsebel.by. Их обрабатывает специально созданная рабочая группа.





Внимание – к каждому обращению и заявителю. Пишут люди разных возрастов и профессий со всей страны. Наибольшую активность проявляют минчане – от них больше половины пожеланий. Содержание пока не разглашается, но о темах можно узнать.

Валерий Остроумов, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Аппарата Совета Министров Беларуси: «Вопросы государственной и социальной поддержки населения, вопросы улучшения качества медицинских услуг, образования, развития экономики, изменения законодательства».

Наталья Шастиловская, начальник управления делопроизводства Аппарата Совета министров: «В состав группы входит 14 человек. Это работники Аппарата Совмина. Наша основная задача – чтобы любые предложения были рассмотрены и направлены для дальнейшего анализа».

Площадка vsebel.by будет работать до начала и во время VI Всебелорусского народного собрания. Напомним, состоится оно 11-12 февраля. Участие в форуме примут 2 700 делегатов.

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