|
На сайт Всебелорусского народного собрания поступило более 300 предложений
Источник материала: ОНТ
Более 300 предложений за две недели поступили на сайт Всебелорусского народного собрания vsebel.by. Их обрабатывает специально созданная рабочая группа.
Внимание – к каждому обращению и заявителю. Пишут люди разных возрастов и профессий со всей страны. Наибольшую активность проявляют минчане – от них больше половины пожеланий. Содержание пока не разглашается, но о темах можно узнать.
Площадка vsebel.by будет работать до начала и во время VI Всебелорусского народного собрания. Напомним, состоится оно 11-12 февраля. Участие в форуме примут 2 700 делегатов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 300 предложений за две недели поступили на сайт Всебелорусского народного собрания vsebel.by. Их обрабатывает специально созданная рабочая группа. Внимание – к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)