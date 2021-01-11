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В Новополоцке мужчина попытался вскрыть автомобиль, а затем напал на его хозяйку

11.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Новополоцке мужчина попытался вскрыть автомобиль, а затем напал на его хозяйку

Житель Полоцка попытался вскрыть ножом чужой автомобиль в Новополоцке, а затем напал на его хозяйку. Об этом сообщает УДВ Витебского облисполкома. 

Инцидент произошел 7 января около 9 часов утра во дворе многоэтажного дома по ул. Якуба Коласа, когда сработала противоугонная сигнализация легкового Mercedes. В автомобиль пытался проникнуть мужчина, однако сделать ему это не удалось, так как на сигнализацию среагировала хозяйка авто. 

Заметив выбегающую из подъезда 37-летнюю женщину, злоумышленник достал нож и бросился на нее. Догнав женщину на лестничной клетке, мужчина ударил её ножом. В этот момент на шум среагировали соседи, которым удалось самостоятельно обезвредить и задержать мужчину. 

Злоумышленником оказался 55-летний житель Полоцка. По факту особо злостного хулиганства против него возбуждено уголовное дело. 


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Житель Полоцка попытался вскрыть ножом чужой автомобиль в Новополоцке, а затем напал на его хозяйку. Об этом сообщает УДВ Витебского облисполкома.  Инцидент...
 
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