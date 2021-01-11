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2021-й – год народного единства: что в это понятие вкладывают белорусы?
Источник материала: ОНТ
2021-й – год народного единства в Беларуси. Консолидация общества и сплочение нации – основные его цели.
Что в это понятие вкладывают сами белорусы? И какие общие социальные ценности у 2021-го?
Подробности смотрите в видеоинформации.
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2021-й – год народного единства в Беларуси. Консолидация общества и сплочение нации – основные его цели. Что в это понятие вкладывают сами белорусы? И какие общие...
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