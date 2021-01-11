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Морозы остаются, к концу недели в Беларуси будет до -25°C: прогноз погоды

11.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Морозы остаются, к концу недели в Беларуси будет до -25°C: прогноз погоды

Предстоящая неделя ознаменуется настоящей зимой, которой в наших краях уже давно не было. Начнет поступать арктический воздух, что приведет к трескучим морозам. И во второй половине недели в ночные часы столбики термометров опустятся до -25°C. 

Завтра, 12 января, погоду будет определять циклон с центром над Скандинавским полуостровом. Медленно двигаясь с севера на юг, он принесет пасмурную, ветреную, с небольшими осадками погоду. 

Во вторник будет облачно. Пройдет небольшой снег. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем по северо-западной половине порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Утром температура воздуха составит от -5°C в центральных регионах до -3°C мороза по югу и востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

К середине дня будет на пару градусов выше. В северо-восточных и центральных районах – -3°C. По юго-западу чуть теплее – -1°C. К вечеру вновь чуть прохладнее – от -4°C по северо-востоку до -2°C мороза в южных регионах. 

В среду метеоусловия будет определять атмосферный фронт, который двигается с территории Польши. Он принесет облачную с прояснениями погоду. Временами будет идти снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер южной четверти умеренный, временами порывистый, слабая метель. Температура воздуха ночью от -2°C по юго-западу до -9°C мороза по северо-востоку, днем – 0°C…-6°C. А с четверга существенно похолодает. Особенно 15–17 января по северо-востоку страны ночью воздух может охладиться до -25°C.

Фото: БЕЛТА

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Предстоящая неделя ознаменуется настоящей зимой, которой в наших краях уже давно не было. Начнет поступать арктический воздух, что приведет к трескучим морозам. И...
 
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