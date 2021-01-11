Куда сходить на неделе с 11 по 17 января?

Источник материала: ОНТ

Впереди длинная рабочая неделя. Но это не повод забывать об отдыхе! Как разнообразить свой досуг на этой неделе? Рассказываем!

Кино

1. 15 января в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура продолжится показ культовых фильмов мирового кинематографа.

На этот раз на экране фильм Вуди Аллена «Энни Холл» (1977). Начало в 19:00. А после самого показа можно задержаться и обменяться впечатлениями с другими зрителями.

Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Гостям предлагается посмотреть фильм с использованием беспроводных наушников, которые выдаются на входе при предъявлении билета и после киносеанса сеанса подлежат возврату.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. Азгура, 8)

Когда: 15 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 7 рублей

2. «Простое волшебство»: ретроспектива анимационных фильмов Александра Ленкина в Музее истории белорусского кино. В ретроспективе 15 короткометражных лент, которые помогают взрастить в ребенке правильные жизненные принципы, а взрослых возвращают в собственное детство.





0+

Где: Музей истории Белорусского кино (ул. Свердлова, 4)

Когда: 16 и 17 января; 12:00 (детский сеанс) и 15:00 (семейный сеанс)

Концерты

1. 11 января в Государственном музее истории белорусской литературы можно будет послушать и научиться петь колядные песни. Именно там в 19.00 состоится литературно-музыкальное мероприятие «Свет колядной звезды» с участием белорусского народного фольклорного ансамбля «Вербица».

Коллектив исполнит праздничные колядные песни и танцы, а также организует обрядовые игры с участием зрителей.





6+

Где: Государственный музей истории белорусской литературы (ул. Максима Богдановича, 13)

Когда: 11 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 3 рубля

2. 12 января в 19.00 в Большом концертном зале Белгосфилармонии состоится концерт к 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина – выдающегося композитора, певца, гитариста-виртуоза и аранжировщика, основателя легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры».

Помимо отрывков из крупных программ: рок-оперы «Песня пра долю», поэмы-легенды «Гусляр», песенного цикла «Вянок» на стихи Максима Богдановича, авторской программы «Через всю войну» – прозвучат такие известные и любимые миллионами поклонников на всем пост-советском пространстве хиты Владимира Мулявина, как «Александрына», «Завушніцы», «Чырвоная ружа», «Людка», «Калядачкі», «Крик птицы», белорусские народные песни в его обработке «Касіў Ясь канюшыну», «А ў полі вярба», «Як я ехаў да яе» и многие другие.

Хедлайнером концерта выступит известный белорусский рок-исполнитель Ян Женчак. Дирижировать проектом будет заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кремко.





6+

Где: Белгосфилармония (пр-т Независимости, 50)

Когда: 12 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 15 рублей

Спектакли

1. 11 января в 19.00 Студенческий драматический театр БГУ «На балконе» приглашает на спектакль «Гаральд» – спектакль, который создается прямо на глазах у зрителя. От выбора темы, через жесты, из которых возникают сцены, монологи, которые стремятся сформировать законченную композицию. Устанавливается только структура, с которой зритель знакомится в начале действия (своего рода демо-версия). А затем все импровизируется – образ жизни, текст, действие, форма, музыка. Во второй части зритель задает тему для импровизации.

Задача, которую ставят перед собой участники, – разбудить звучание темы и найти творческий способ ее выразить.





18+

Где: Арт-пространство БГУ (ул. Октябрьская, 10)

Когда: 11 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 10,5 рублей

2. 15 января в 18.30 Национальный центр современных искусств Республики Беларусь и театр «Дом солнца» приглашают вас на музыкальный кукольный спектакль для детей «Волшебные снежинки». Это сказка о том, как времена года сменяют друг друга, какие изменения происходят в природе. О том, какие чудеса творят простые и в то же время волшебные снежинки.

Обратите внимание – обязательна предварительная запись на представление!





3+

Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (ул. Некрасова, 3)

Когда: 15 января, 18:30

Подробности тут

Стоимость билетов: 12 рублей, регистрация обязательна

3. 16 января в Лошицкой усадьбе начинаются показы двух моноспектаклей. Взрослые могут посмотреть программу «Дорожка моя...», а дети – «Калядные игрища». Автор и исполнитель моноспектаклей – Иван Кирчук, основатель этно-трио «Троица», руководитель «Этнолаборатории», владелец уникальной коллекции этнических музыкальных инструментов с разных стран света.





6+

Где: Лошицкая усадьба (проезд Чижевских, 8/2)

Когда: 16 января, 15:00 и 17:30

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 12 рублей, студентам – 8 рублей, школьникам – 6 рублей

Выставки

1. До 7 февраля в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь продлится ежегодный выставочный проект «Новый год. Антология праздника» – необычная выставка обо всем, что считается нормальным для Нового года. В экспозиции архивные фото-факты и свидетельства размещены рядом с проектами современных белорусских художников.

Праздник обязательно предполагает личное присутствие и участие. Часто это связано с возвращением домой и воссоединением с близкими. Значительное количество фотографий из семейного архива было собрано для выставки через открытую коллекцию: посетители могут проследить и сравнить, как проводилось празднование Нового года во второй половине прошлого века.

Выставка будет интересна и детям, которые узнают, например, что включает в себя обряд колядок и почему он так важен для белорусов, а также смогут порисовать прямо в выставочном зале среди произведений искусства.





0+

Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (ул. Некрасова, 3)

Когда: до 7 февраля, 12:00-20:00 (выходные – понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, льготный – 2 рубля.

2. В филиале Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП» до 31 января будет проходить выставка елочных игрушек «В гостях у сказки». Сказочная коллекция елочных игрушек 1940–1980-х гг. поможет вам окунуться в атмосферу радости, предвкушения чуда и легкой ностальгии по детству, которой были пропитаны белорусские дома прошлого века.

В экспозиции представлено более 700 елочных украшений из личной коллекции бобруйчанки Галины Жук.

Обратите внимание! Дети дошкольного возраста посещают выставку только в сопровождении взрослых.





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Где: Дом-музей I съезда РСДРП (пр-т Независимости, 31а)

Когда: до 31 января, 11:00-19:00.

Стоимость билетов: взрослым – 3,5 рубля, студентам – 3 рубля, школьникам – 2 рубля.

3. До 15 января в ZAL#2 Дворца искусств можно успеть посетить выставку работ незрячих художников «Путь к цвету». В экспозиции представлено более пятидесяти работ авторов, незрячих с рождения. Особое понимание цвета и формы делает их творчество неповторимым, открывает зрителю новое восприятие привычных с детства понятий. Часть вырученных средств пойдет благотворительному фонду laska.by на развитие проекта и помощь в организации студии рисования для незрячих людей, а часть – незрячим художникам.





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Где: Дворец искусств, ZAL#2 (ул. Козлова, 3)

Когда: до 15 января, 11:00-20:00, выходной – понедельник

Подробности тут

Стоимость билетов: от 3 рублей

4. Интерактивный Музей музыки приглашает на тематическую выставку музыкальных новогодних игрушек: елочных украшений в виде музыкальных инструментов, сказочных героев, музыкантов, искусных миниатюр и музыкального декора.

Можно посетить выставку самостоятельно либо записаться на бесплатную экскурсию (по расписанию или под запрос для групп от 8 человек).





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Где: Музей музыки (ул. Кирилла и Мефодия, 8)

Когда: до 17 января, музей работает только по предварительной записи

Подробности тут

Стоимость билетов: от 15 рублей

5. До 17 января в Художественной галерее Михаила Савицкого продлится праздничная выставка «Что растет на елке?», посвященная советским елочным игрушкам.

Экспонатами выставки стали шары, фигурки, гирлянды и верхушки, выпущенные в 1940–1980-х годах. На выставке представлены изделия из стекла, ваты, пластмассы, картона. Гости экспозиции увидят многообразие елочных шаров с различными видами покрытия, напылением и росписью, а также более причудливые формы – сосульки, «прожекторы», фонарики, шишки различных пород хвойных деревьев. Кроме того, демонстрируются и более редкие экземпляры: ватные и стеклянные игрушки, изображающие персонажей сказок, людей разных профессий и народов СССР.





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Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 17 января, 11:00-19:00, выходные – понедельник, вторник

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 4 рубля, школьникам – 2 рубля.

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: kinopoisk.ru, sb.by, belta.by, bellitmuseum.by, loshytsa.museum.by, philharmonic.by, ncsm.by, kinomonitor.ru, musicmuseum.by, pinterest.com

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