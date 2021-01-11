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Пьяные родители посадили 16-летнего сына за руль в Минской области

11.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяные родители посадили 16-летнего сына за руль в Минской области

В Слуцком районе пьяные родители разрешили несовершеннолетнему сыну сесть за руль машины. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.

Неладное заметил сотрудник ГАИ. Он остановил автомобиль «Форд Галакси», за рулем которого сидел 16-летний молодой человек – он вез родителей, пребывавших в состоянии алкогольного опьянения.

Чуть позже отец завил, что они всей семьей решили съездить попить кофе в придорожное кафе, расположенное в 30 километрах от дома. После этого оказалось, что единственным трезвым в их компании остался сын. Отец попросил его сесть за руль.

Составлены административные материалы в отношении отца и сына. Помимо штрафа их ожидает также заседание комиссии по делам несовершеннолетних.


Фото: скриншот из видео УВД Миноблисполкома


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В Слуцком районе пьяные родители разрешили несовершеннолетнему сыну сесть за руль машины. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома. Неладное заметил сотрудник...
 
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