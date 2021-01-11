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Парень выпал из окна квартиры на девятом этаже в Барановичах
Источник материала: ОНТ
В Барановичах молодой человек упал с высоты девятого этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете,
Трагедия произошла с 19-летним парнем в районе восьми утра в понедельник. От полученных травм он умер на месте. Следователями установлено, что он выпал из окна собственной квартиры.
Проводится проверка, выясняется причина произошедшего. В ходе осмотра признаков применения насилия не найдено. Сообщается, что парень работал на одном из местных предприятий.
Фото: pixabay
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В Барановичах молодой человек упал с высоты девятого этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА. Трагедия произошла с 19-летним парнем в районе...
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