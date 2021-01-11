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Парень выпал из окна квартиры на девятом этаже в Барановичах

11.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень выпал из окна квартиры на девятом этаже в Барановичах

В Барановичах молодой человек упал с высоты девятого этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

Трагедия произошла с 19-летним парнем в районе восьми утра в понедельник. От полученных травм он умер на месте. Следователями установлено, что он выпал из окна собственной квартиры.

Проводится проверка, выясняется причина произошедшего. В ходе осмотра признаков применения насилия не найдено. Сообщается, что парень работал на одном из местных предприятий.

Фото: pixabay

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В Барановичах молодой человек упал с высоты девятого этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА. Трагедия произошла с 19-летним парнем в районе...
 
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