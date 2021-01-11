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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко выиграла 13-й матч подряд и стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Абу-Даби.
В четвертьфинале белоруска, посеянная под четвёртым номером, обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Соболенко 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7-ми. Белоруска выиграла уже 13-й матч подряд. За выход в финал соревнований с призовым фондом 565 тыс. долларов Арина Соболенко поспорит с Марией Саккари из Греции.
Фото: Twitter WTA
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Арина Соболенко выиграла 13-й матч подряд и стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Абу-Даби. В четвертьфинале белоруска, посеянная под четвёртым...
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