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«Моего мнения никто не спрашивал». Пинский врач рассказал, как стал делегатом Всебелорусского собрания

11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Продолжается абсурд вокруг выдвижения съезд. Многие продолжают узнавать об этом только когда их фамилии уже были включены в списки.

Так произошло и с детским врачом Николаем Теляцким из Пинска.

«Моего мнения никто не спрашивал». Пинский врач рассказал, как стал делегатом Всебелорусского собрания

Николай Телятицкий. Фото из соцсетей

Полемика развернулась в группе «Па-першае, я з Пiнска» под статьей портала «Медиа-Полесье» с перечислением фамилий делегатов на ВНС от Пинска. В списке оказался и Николай Телятицкий. В комментариях под новостью медик пояснил, что его выдвинул Совет депутатов, пишет TUT.BY.

«Моего мнения никто не спрашивал. В настоящее время я обычный рядовой врач — детский хирург, которым являюсь более 20 лет, тысячи операций, помогаю детям и взрослым, всем, кто в этом нуждается, обращается за помощью. В 2013 году защитил диссертацию кандидата медицинских наук. Свои знания применяю на практике в своем родном городе Пинске, где и родился, который очень люблю, и горжусь этим».

Николай Телятицкий также подчеркнул, что политика и власть — это не его.

«Есть политики, дипломаты, экономисты… люди, которые этому учатся, работают, с разными вариантами взглядов. Главное, чтобы они были профессионалами, людьми и думали, как помочь обычным людям, соблюдая закон. Благодарю за ваше переживание. Многих участников знаю лично, отличные люди, которые достигли успехов только своим трудом и являются реальным примером другим. В настоящее время, господа, главное — это здоровье и сохранить жизнь во время пандемии COVID-19. А пустят в Шенген или нет — это другой вопрос. Главное — оставаться человеком. Есть Беларусь, Российская Федерация, Украина и другие страны. А насчет предложенного выступления на ВНС — отказался», — написал врач.

 
Теги: Новости
 
 
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