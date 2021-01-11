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Лукашенко наградил Григория Азаренка медалью «За отвагу», Андрея Муковозчика — «За трудовые заслуги»
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами. «Работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики», — сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
Телеведущий Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу», Андрей Муковозчик и Валерий Шульга — «За трудовые заслуги», Дмитрий Крят и Игорь Тур — медаль Франциска Скорины. Наум Гальперович получил звание «заслуженный деятель культуры».
Лукашенко вынес благодарность журналистам АТН, ОНТ, СТВ, БЕЛТА и «Беларусь сегодня», а также композитору Евгению Олейнику.
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Лукашенко наградил Григория Азаренка медалью «За отвагу», Андрея Муковозчика — «За трудовые заслуги»
Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами. «Работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный...
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