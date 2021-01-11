Лукашенко наградил Григория Азаренка медалью «За отвагу», Андрея Муковозчика — «За трудовые заслуги»

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами. «Работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики», — сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Телеведущий Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу», Андрей Муковозчик и Валерий Шульга — «За трудовые заслуги», Дмитрий Крят и Игорь Тур — медаль Франциска Скорины. Наум Гальперович получил звание «заслуженный деятель культуры».

Лукашенко вынес благодарность журналистам АТН, ОНТ, СТВ, БЕЛТА и «Беларусь сегодня», а также композитору Евгению Олейнику.