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Марию Колесникову перевели из Жодино в СИЗО на Володарского

11.01.2021 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 января Марию Колесникову перевели из изолятора в Жодино в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико.



Марию разбудили ночью, показали постановление на перевод, сказали собирать вещи и этапировали в Минск на поезде, пишет REFORM.by

«Это была романтическая поездка на поезде», – описала Мария этап.

На Володарке с ней встретился адвокат. По его словам, Колесникова держится бодро.

В начале январе Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца до 8 марта.

Мария Колесникова, экс-глава штаба Виктора Бабарико и одна из лидеров Координационного совета, была похищена в Минске 7 сентября и после неудачной попытки выдворить ее из страны официально задержана 8 сентября. Ее поместили в тюрьму в Жодино. Мария признана фигуранткой уголовного дела против Координационного совета, ее обвиняют по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ. Какие именно высказывания Марии следствие считает преступными, неизвестно.

Адвокаты много раз пытались добиться изменения ей меры пресечения на залог, домашний арест и т.д., ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но все их жалобы и ходатайства были отклонены. Марии было продлено содержание под стражей до 8 января. Суд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов на продление срока содержания ее под стражей, а теперь снова продлил срок на два месяца.
 
Теги: Минск
 
 
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8 января Марию Колесникову перевели из изолятора в Жодино в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико.
 
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