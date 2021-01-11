Марию Колесникову перевели из Жодино в СИЗО на Володарского

REFORM.by Марию разбудили ночью, показали постановление на перевод, сказали собирать вещи и этапировали в Минск на поезде, пишет





«Это была романтическая поездка на поезде», – описала Мария этап.





На Володарке с ней встретился адвокат. По его словам, Колесникова держится бодро.





В начале январе Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца до 8 марта.





Мария Колесникова, экс-глава штаба Виктора Бабарико и одна из лидеров Координационного совета, была похищена в Минске 7 сентября и после неудачной попытки выдворить ее из страны официально задержана 8 сентября. Ее поместили в тюрьму в Жодино. Мария признана фигуранткой уголовного дела против Координационного совета, ее обвиняют по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ. Какие именно высказывания Марии следствие считает преступными, неизвестно.





Адвокаты много раз пытались добиться изменения ей меры пресечения на залог, домашний арест и т.д., ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но все их жалобы и ходатайства были отклонены. Марии было продлено содержание под стражей до 8 января. Суд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов на продление срока содержания ее под стражей, а теперь снова продлил срок на два месяца.