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На минчанку возбудили уголовное дело за нарисованное сердечко на «Табакерке»

11.01.2021 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью 9 января сотрудники Департамента охраны МВД задержали 31-летнюю жительницу Минска с двумя баллончиками с белой и красной краской.



Женщина нарисовала сердечко на киоске «Табакерка» в переулке Дубравинский, сообщает пресс-служба МВД.

Девушка сказала, что таким образом выражала протест против установленного в этом месте киоска. Также она сообщила, что участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях и расклеивала листовки, сообщает МВД.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за хулиганство.

На видео девушка говорит, что раньше писала жалобы, чтобы «Табакерку» убрали с остановки или перенесли на другую сторону дороги.
 
Теги: Минск
 
 
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Ночью 9 января сотрудники Департамента охраны МВД задержали 31-летнюю жительницу Минска с двумя баллончиками с белой и красной краской.
 
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