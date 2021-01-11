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Правозащитники: в Беларуси девять новых политзаключенных

11.01.2021 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитные организации Беларуси признали политзаключёнными ещё девять человек, которых взяли под стражу и предъявили обвинения.



По сведениям правозащитников, Святославу Герасимуку, Яну Фалькину, Алексею Мельникову предъявили обвинения в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса), а Ольге Павловой, Александру Геджадзе (гражданин РФ), Александру Реентову, Виктории Миронцевой, Анастасии Миронцевой, Николаю Шеметову — в групповых деяниях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса), передает "Еврорадио".

Правозащитники в очередной раз напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Выступления граждан были стихийными, мирными и были вызваны недоверием к итогам президентских выборов. Между тем, против них были применены резиновые пули, светошимовые гранаты и водомёты. 

"Также считаем необходимо отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 Уголовного кодекса, и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооружённого сопротивления правоохранительным органам.

Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учётом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции", — заявляют правозащитники.

Они требуют, чтобы белорусские власти освободили политзаключённых и прекратили их уголовное преследование. Также они требуют освободить граждан, задержанных за мирные послевыборные собрания, и прекратить политические репрессии.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, простое общество "Инициатива FORB".

На сегодня в списке белорусских политзаключённых насчитывается 177 человек.
 
 
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Правозащитные организации Беларуси признали политзаключёнными ещё девять человек, которых взяли под стражу и предъявили обвинения.
 
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