Правозащитники: в Беларуси девять новых политзаключенных









"Еврорадио" . По сведениям правозащитников, Святославу Герасимуку, Яну Фалькину, Алексею Мельникову предъявили обвинения в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса), а Ольге Павловой, Александру Геджадзе (гражданин РФ), Александру Реентову, Виктории Миронцевой, Анастасии Миронцевой, Николаю Шеметову — в групповых деяниях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса), передает





Правозащитники в очередной раз напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Выступления граждан были стихийными, мирными и были вызваны недоверием к итогам президентских выборов. Между тем, против них были применены резиновые пули, светошимовые гранаты и водомёты.





"Также считаем необходимо отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 Уголовного кодекса, и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооружённого сопротивления правоохранительным органам.





Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учётом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции", — заявляют правозащитники.





Они требуют, чтобы белорусские власти освободили политзаключённых и прекратили их уголовное преследование. Также они требуют освободить граждан, задержанных за мирные послевыборные собрания, и прекратить политические репрессии.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, простое общество "Инициатива FORB".





На сегодня в списке белорусских политзаключённых насчитывается 177 человек.