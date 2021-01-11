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К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжают интенсивную уборку снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В минувшие выходные коммунальщики работали в круглосуточном режиме.
Чтобы оперативно справится с последствиями обильных снегопадов, было задействовано более 700 единиц спецтехники. Идет уборка проезжей части, пешеходных зон, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, а также остановочных пунктов.
Особое внимание – мостам и путепроводам. За несколько дней в Минске уже вывезено без малого 40 тысяч кубометров снега. Помочь коммунальным службам призывают и минчан.
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Вместе с тем и активные жители тоже принимали участие. В принципе, объявления были размещены на информационных досках жилых домов – о том, что можно снегоуборочный инвентарь получить в ЖЭУ. Поэтому, если у кого-то будет желание, пожалуйста, приходите в ЖЭУ, вам окажут помощь по предоставлению инвентаря.
По прогнозам синоптиков, на неделе в столице будет облачно, без осадков не обойдется. К концу недели ожидаются еще и сильные морозы – до -25 градусов.
Горремавтодор обращается к водителям с просьбой не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники.
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К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?
Новости Беларуси. В Минске продолжают интенсивную уборку снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В минувшие выходные коммунальщики работали в...
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