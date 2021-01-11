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К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?

11.01.2021 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжают интенсивную уборку снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В минувшие выходные коммунальщики работали в круглосуточном режиме.

В отдельных местах высота сугробов достигала 25 сантиметров.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?

Чтобы оперативно справится с последствиями обильных снегопадов, было задействовано более 700 единиц спецтехники. Идет уборка проезжей части, пешеходных зон, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, а также остановочных пунктов.

Особое внимание – мостам и путепроводам. За несколько дней в Минске уже вывезено без малого 40 тысяч кубометров снега. Помочь коммунальным службам призывают и минчан.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Мы приглашали жителей оказать содействие и поучаствовать в расчистке дворовых территорий от снега. Более активно, можно сказать, приняли участие автовладельцы. Наверное, потому что в правилах благоустройства прописано обязательство, что автовладелец обязан в радиусе метра очистить территорию вокруг автомобиля как от мусора, так и от снега.

Вместе с тем и активные жители тоже принимали участие. В принципе, объявления были размещены на информационных досках жилых домов – о том, что можно снегоуборочный инвентарь получить в ЖЭУ. Поэтому, если у кого-то будет желание, пожалуйста, приходите в ЖЭУ, вам окажут помощь по предоставлению инвентаря.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?

По прогнозам синоптиков, на неделе в столице будет облачно, без осадков не обойдется. К концу недели ожидаются еще и сильные морозы – до -25 градусов.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?

Горремавтодор обращается к водителям с просьбой не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники.

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Люди в материале: Анастасия Воробьева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжают интенсивную уборку снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В минувшие выходные коммунальщики работали в...
 
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