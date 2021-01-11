ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рене Фазель пришел на матч минского «Динамо». Он сидит рядом с Дмитрием Басковым

11.01.2021 19:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель решил посетить матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».


Фото: @pavelnyrts

Рене Фазель недавно перенес COVID-19, но сидел на игре в маске. Рядом с ним был глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Напомним, что ранее они присутствовали на встрече с Александром Лукашенко, где обсуждались вопросы, связанные с проведением чемпионата мира в Минске.

К слову, ранее дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова.

Напомним, что человек, похожий на Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого Роман Бондаренко был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм.

Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голоса на аудиозаписи принадлежат Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте.

Белорусский фонд спортивной солидарности в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель решил посетить матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».
 
Новости дня
Новости разные
 
К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by