Рене Фазель пришел на матч минского «Динамо». Он сидит рядом с Дмитрием Басковым

Источник материала: Tut.by

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель решил посетить матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».



Фото: @pavelnyrts

Рене Фазель недавно перенес COVID-19, но сидел на игре в маске. Рядом с ним был глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Напомним, что ранее они присутствовали на встрече с Александром Лукашенко, где обсуждались вопросы, связанные с проведением чемпионата мира в Минске.

К слову, ранее дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова.

Напомним, что человек, похожий на Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого Роман Бондаренко был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм.

Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза подтвердила , что голоса на аудиозаписи принадлежат Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте.

Белорусский фонд спортивной солидарности в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».