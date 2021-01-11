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В Могилеве 18-летний бесправник на Volkswagen пытался сбежать от ГАИ через бордюры - он был пьян

11.01.2021 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 9 января сотрудникам ГАИ пришлось гнаться за Volkswagen Passat. Оказалось, водитель авто не имел водительского удостоверения и был пьян. В темное время суток он пытался с невключенными фарами переехать через бордюры во дворах и скрыться, сообщает УВД Могоблисполкома.

На видео видно, как на площади Орджоникидзе на перекрестке сотрудник ГАИ идет к остановившемуся на светофоре Volkswagen Passat, но машина срывается с места и заезжает на улицу Архиерейский Вал к зданию облуправления Следственного комитета. Там во дворах водитель VW пытался скрыться, но его задержали.

За рулем авто был 18-летний могилевчанин, и он был пьян — медосвидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Могилевчанину грозит штраф до 4350 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто сроком на 5 лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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