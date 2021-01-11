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Минское «Динамо» играет против «Металлурга». Онлайн матча

11.01.2021 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На этот раз «зубры» принимают дома магнитогорский «Металлург».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Состав «Динамо»: Колосов (Тэйлор); Колячонок — Альмквист, Принс (К) — Митчелл — Варфоломеев; Фальковский — Еременко, Мосалев — Горбунов (А) — Воронин; Соловьев — Знахаренко (А); Усов — Паре — Демков; Алистров — Протас — Когалев; Дерябин, Мартынов.

Отметим, что минчане сыграют без ряда лидеров. По разным причинам игру пропустят Доминик Фурх, Роб Клинкхаммер, Райан Спунер, Брэндон Козун и Бреннан Менелл.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На этот раз «зубры» принимают дома магнитогорский «Металлург».
 
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